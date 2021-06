Mavericksi imajo prvo priložnost, da izločijo Clipperse

Na papirju so Clippersi nesporno boljše moštvo, zgrajeno okoli dveh izjemnih kril, Kawhija Leonarda in Paula Georgea, obdanih z odličnimi igralci stranskih vlog. Na igrišču so se v prvih dveh tekmah soočali z Mavericksi, ki so izjemno zadevali in igrali še ravno dovolj dobro obrambo, da so odnesli zmage. Predvsem pa z neobvladljivim Dončićem, ki v končnici igra še bolje, kot je v rednem delu sezone, Clipppersi pa doslej niso našli načina, kako ga vsaj upočasniti. V četrti tekmi jim je pomagala poškodba, ki je omejila Slovenca, v peti je znova eksplodiral. Za zmagi v Dallasu so se zatekli k nizki postavi, ki je ustavila ostale Maverickse, predvsem pa rešetala njihovo obrambo z nenehnimi prodori do obroča. Trener Teksašanov Rick Carlisle je na zadnji tekmi odgovoril z ekstra visoko prvo peterko in consko obrambo, predvsem pa z Dončićem na igrišču, ki je tam ostal, kolikor dolgo se je le dalo. Tudi na račun dolgih prekinitev kot priložnosti za počitek.

Kljub temu je Slovenec v zadnji četrtini nekoliko usahnil, Losangelešani so po seriji devetih zaporednih točk bili že na robu zmage, a je kombinacija sreče in odlične obrambe Dallasa prinesla peto zaporedno zmago gostujočega moštva. "Na koncu bo uspešno tisto, ki bo prvo zmagalo doma," je preprosto resnico pred dvema zadnjima tekmama ubesedil Tim Hardaway mlajši, poleg Dončića drugi steber ekipe v končnici. "Vemo, da bo dvorana polna pričakovanj, strasti se bodo prelivale." Znova bo na vrsti trenerski šah, ko se je zdelo, da je Tyronn Lue našel recept za premagovanje Mavericksov, je Carlisle v boj z nizkimi Clippersi poslal brdavsa Bobana Marjanovića, Dwight Powell je bil val energije v tretji četrtini, Dallas je v njenih zadnjih minutah postavil temelje za sredino zmago. Lue je brez dvoma iskal nove rešitve, morda na igrišču ne bo več hrvaškega centra Ivice Zubca, ki je redna tarča Dončićevih napadov.

Morda bodo Losangelešani samo nekoliko bolj natančni. "Izgubljene žoge, zgrešeni meti. Opravili so dobro delo, ko so nas prisilili k napakam, napad se je sesedel, zgrešili smo mete. Ničesar nismo spravili v obroč," je Leonard za težave v tretji četrtini okrivil dobro obrambo gostov. Sam je zadel sedem od 19 metov, dvajset točk pa je bilo precej manj od običajnega povprečja v končnici (33 točk), zato lahko nocoj pričakujemo veliko bolj odločno igro prvega zvezdnika Clippersov. Če se ti vrnejo k 44 odstotkom zadetih neoviranih trojk iz rednega dela sezone (v končnici so padli na 39 odstotkov), bo hitro konec Dallasove conske obrambe. Mavericksi računajo predvsem na napad, na še eno zgodovinsko predstavo komaj 22-letnega zvezdnika, ki potrebuje nekaj pomoči svojih prijateljev in dvorana American Airlines Center bo hrumela od veselja.