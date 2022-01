Mavericksi in Blazersi se težkih nog podijo za zmago po porazih

Portland bi po vseh merilih ne smel biti pretrd izziv, saj so ostali brez prvega zvezdnika Damiana Lillarda in njegovih "presnetih minut", ko z dolgimi meti in hitrimi prodori ob koncu tekem ožiga tekmece. Prva tako manjkata Larry Nance mlajši in Cody Zeller, negotov je nastop Nassira Littlea. Toda v pravem trenutku se je razživel Jusuf Nurkić, bosanska zver je izvrsten skakalec s skoraj enajstimi skoki na tekmo, zraven pa v povprečju dosega krepko čez 14 točk. V torek je proti Minnesoti zbral 20 točk in 14 skokov, svoj šesti zaporedni dvojni dvojček. Prerojen je tudi CJ McCollum, po prisilnem počitku zaradi sesedenja pljuč je Timberwolvesom nasul 15 točk in 10,5 sekund pred koncem s trojko izenačil srečanje, ki so ga vseeno izgubili. "Je fant, ki bo dosegel koš, ko ga rabiš. Izjemno ustvarjalen je, njegovo rokovanje z žogo prisili obrambo, da se mu posveti," ga je pohvalil Little. Sam je zbral 20 točk in 8 skokov, a si je sredi zadnje četrtine poškodoval levo ramo.

Tudi Mavericksi imajo težave na levi strani, poškodba levega stopala je najprej na listo poškodovanih posadila Sterlinga Browna, včeraj so po prvih napovedih do konca rednega sezone ostalo brez Hardawayja, ki si je zlomil kost v stopalu. Slednji je s povprečjem 14,2 točke četrti strelec moštva (tik za Jalenom Brunsonom s 15,7 točke), predvsem pa je zadel 11 od zadnjih 27 metov za tri (40,7-odstotem met) in bil med najbolj zanesljivimi strelci od daleč. Ostalim se precej bolj tresejo roke, Dorian Finney-Smith je skozi obroč spravil 9 od zadnjih 38 metov, Reggie Bullock 7 od 27, Kristaps Porzingis 8 od 27 in Luka Dončić 15 od 45 metov za tri točke. Dallas je tako ostal brez glavnega napadalnega orožja s klopi, čeprav tudi Hardaway to sezono ni dosegal povprečja iz prejšnjih. Dončić je sušo meta od daleč v zadnjih tekmah nadomeščal s koši iz bližine in je še vedno armada enega, kot so ga poimenovali analitiki v Portlandu. Pri čemer so prav Trail Blazersi njegova priljubljena tarča, doslej je proti njim dosegal povprečje 30,1 točke na tekmo.

V Portlandu se bo znova srečal s svojimprijateljem iz prve sezone. Dennis Smith mlajši je v Dallasu veljal za prihodnost moštva, a ga prejšnji trener Rick Carlisle ni zelo cenil, zato je bil del paketa, ki je v Teksas pripeljal Porzingisa. Tudi v New Yorku mu ni šlo najbolje, po težavnih letih pri Knicksih in v Detroitu kariero rešuje pri Blazersih, kjer je postal zanesljiva menjava s klopi in zbral že nekaj odličnih predstav. Latvijec je moral prespati torkov večer, ko mu ničesar ni šlo prav dobro od rok, zašpilil pa ga je z brco žoge med gledalce in izključitvijo. A tudi zanj velja, da rad igra proti Blazersom, v ducatu tekem je zbral povprečje 20 točk, sedem skokov in skoraj dve blokadi na tekmo, zadeval pa je 40-odstotkov poskusov za tri. Njegovo kosanje z Nurkićem bo eden od elementov igre, ki bodo odločali o razpletu.