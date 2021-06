Mavericksi so se po porazu v Los Angelesu poslovili od sezone

Kawhi Leonard (levo) in Luka Dončić sta osi, okoli katerih se vrtijo Clippersi in Mavericksi.

Težavna sezona, zaznamovana s pandemijo, poškodbami, celo s snežnim viharjem v sicer toplem Teksasu je na koncu znova trčila ob Clipperse, le da je tokrat šlo precej bolj na tesno kot lansko končnico v Orlandu. Tekma je bila izenačena do sredine tretje četrtine, ko so Clippersi v obrambi ustavili napad gostov, sami pa so s štirimi trojkami ustvarili prednost, ki je do konca niso več izpustili iz rok. Dončić (46 točk, 14 podaj, 7 skokov) je imel znova izjemno tekmo, še posebej, ker je nanj večino časa pazil Leonard (28 točk, 9 podaj, 10 skokov, 4 ukradene žoge, blokada), eden najboljših obrambnih igralcev v NBA. Toda hkrati je ta v drugem polčasu ravno dovolj upočasnil Slovenca, da je zadel le trikrat, preostali štirje koši pa so prišli v zadnjih treh minutah, ko je sam lovil Clipperse, a sta Marcus Morris (23 točk, 2 podaji, 5 skokov) in Reggie Jackson (15 točk, podaja, skok, ukradena žoga) z meti od daleč potrdila zmago. Pri Dallasu so manjkali koši Tima Hardawayja mlajšega (11 točk, podaja, 3 skoki, ukradena žoga), ki je zadel en met od devetih za tri točke, igralci s klopi so prispevali le šest točk (klop Clippersov je zbrala 27 točk).

Solidno popoldne je imel Dorian Finney-Smith (18 točk, 2 podaji, 10 skokov), a "tokrat so bili boljše moštvo".Po njegovih besedah so bili po prvih dveh srečanjih, ko so v gosteh opravili s Clippersi,"prepričani, da lahko osvojimo serijo, a nismo znali zmagati doma". Pohvalil je napredek Slovenca v letošnji sezoni: "Danes je imel 46 in koliko ... 14 podaj. Kaj več še lahko zahtevate od njega?"Dončić je po tekmi dejal, da sovraži poraze, "toda ponosen sem na moštvo."Znova ni želel govoriti o svojih dosežkih. "Ničesar še nisem dosegel, dvakrat smo bili v končnici, obakrat smo izpadli(v prvem krogu). Zato še ničesar. Plačujejo nas za zmage." Po njegovih besedah se vedno naučiš nekaj drugega, igranje med redno sezono je povsem drugačno kot v končnici, še posebej na sedmi tekmi. "Po vsaki seriji se sprašuješ, kako bi lahko igral bolje, katero tekmo bi lahko zmagal. A to je sedaj že preteklost, razmišljati moramo o novi sezoni."

Tudi trener Rick Carlisle je poudaril, da so se v sedmih tekmah veliko naučili. "Mislim, da so spoznali, koliko majhnih stvari je treba narediti prav, da lahko napreduješ ... a izgubljati v prvem krogu nas ne veseli."Pohvalil je vodstvo lige NBA, ki je opravilo izjemno delo, da je sredi pandemije sezono uspešno spravilo pod streho."Covid je ves čas visel nad nami, vsak dan smo bili opomnjeni nanj, z vsemi testi." Tudi on se je v mislih že naslonil na prihodnjo sezono. "Luka je še pred začetkom končnice pokazal, da je med petimi najboljšimi igralci na svetu, končnica je to le potrdila. Še naprej bomo gradili moštvo okoli njega, morda prihaja veliko sprememb, a tega še ne vemo." Igralci so se izogibali vprašanjem, kaj je treba spremeniti, da bodo bolj uspešni. "To morate vprašati ljudi, ki sprejemajo odločitve, kajne? Jaz sem samo igralec," je bil kratek Dončić. Carlisle pa je dal vedeti, da je na mizi lahko tudi njegova dolgoletna kariera v Dallasu. "To je vprašanje za Marka(Cubana, latnika moštva), poslal sem mu sporočilo, bomo videli, kaj bo odgovoril." Cuban je hitro dal vedeti, da Carlisle"ne odhaja nikamor.".



Potek srečanja

Znova nebosežni Mavericksi so brez težav dobili prvi sodniški met, Hardaway pa je podajo Dončića pretvoril v polaganje žoge v obroč. Leonard je hitro začel z zadevanjem, a je bil tudi Finney-Smith natančen s prvim metom izza črte za tri točke. Prodor v raketo in met čez goratega Bobana Marjanovića je med strelce vpisal Jacksona, Dončić pa je prvi točki nanizal s prostima metoma. Koša Nicolasa Batuma in Leonarda sta prinesla prvo vodstvo domačih, kombinacija Dallasovih orjakov Marjanovića in Kristapsa Porzingisa pa je pomenila odločno zabijanje Latvijca. Clippersi so začeli s trojkami, najprej je bil natančen Morris, po še eni kombinaciji Marjanovića in Porzingisa za zabijanje slednjega je tri točke dodal tudi Leonard. Odločnemu začetku prvega domačega zvezdnika je skušal slediti tudi Slovenec s prvim košem iz igre, zabijanje Batuma pa je domačim prineslo tri točke naskoka. Po minuti odmora za Dallas je Dončić zadel dolgo trojko, a je od daleč nemudoma odgovoril tudi Batum.