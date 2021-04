Mavericksi in Lakersi se borijo proti dodatnim kvalifikacijam

Dallas je prišel na šesto mesto zahodne konference, bolj po zaslugi smole Portlanda, ki je pet srečanj izgubil za 2, 1, 1, 8 in 1 točko ter Teksašanom odprl vrata za pobeg iz dodatnih kvalifikacij. To ne pomeni le večje varnosti, ampak prinaša vsaj pet dni počitka, medtem ko se moštva od sedmega do desetega mesta borijo za obstoj. A tovrstno razkošje še zdaleč ni zagotovljeno, do konca rednega dela sezone je še štirinajst tekem in veliko priložnosti, da si s slabo igro otežijo življenje. In hkrati priložnosti, da se zavihtijo še višje – prva je nocoj, v drugi zaporedni tekmi z Lakersi. Ti so po poškodbi Davisa in Jamesa zdrsnili na peto mesto, ponovna zmaga Mavericksov pa bi pomenila, da za moštvom iz Los Angelesa zaostajajo za manj kot dve zmagi. Poleg tega bo zmagovalec imel prednost, če bosta kluba sezono končala z enakim številom zmag.

"Ni važno, kako, poskušamo se izogniti dodatnim kvalifikacijam in napredovati na lestvici," je Luka Dončić dejal po četrtkovi zmagi. Njena cena je bil zvin levega gležnja Porzingisa, v klubu pa so njegov nastop označili za vprašljiv, končna odločitev bo znana pred tekmo. Podobno velja za Kleberja – Nemec je trdo pristal na tleh v sredo proti Detroitu, Mavericksi pa bi ga potrebovali kot dodatno obrambno orožje proti Davisu. Ta bo tokrat dobil nekaj več minut kot na prvem srečanju, ko je odigral slabih sedemnajst minut in zadel dva od desetih metov. "Imel sem več sape, kot sem pričakoval. Zgrešil sem nekaj odprtih metov, jasno je, da se bo natančnost sčasoma vrnila, potrebujem nekaj ponovitev. Toda na igrišču sem se počutil dobro. Resnično dobro," je Davis opisal občutke po tednih odsotnosti. V Dallasu držijo pesti, da bo potreboval še tekmo ali dve, preden bo spet začel polniti koše tekmecev.