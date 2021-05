Mavericksi gostijo Pelicanse brez najbolj bleščečega perja

Najzvestejši navijači Pelicansov si ponavljajo, da še ni konec, toda moštvo iz Louisiane mora zmagati vsa preostala tri srečanja, San Antonio pa vsa izgubiti. Poleg tega so ostali brez Ziona Williamsona (počena kost v levem prstancu) in Josha Harta (desni palec), dvomljiv je nastop Brandona Ingrama (zvin levega gležnja), vprašljiv Stevena Adamsa(desno stopalo). Tako okleščeno moštvo je brez dveh najboljših strelcev in brez jedra njihove prevlade v skokih. V Dallas naj bi se po napovedih vrnil Kristaps Porzingis, ki maja še ni igral, v moštvu pa upajo, da se bo hitro otresel rje in se zlil z ritmom soigralcev. Ti so do torka dajali vtis moštva, ki pred končnico prihaja v izvrstno formo, zmage pa le še krepijo njihovo samozavest. Nato je v Memphisu na igrišče prišla brezvoljna in utrujena ekipa, ki ni zmogla koraka z Grizzliesi, čeprav so ti igrali drugi večer zapored.

Časa za počitek ni bilo, včasih je po bolečih porazih bolje, da takoj z naslednjo tekmo zbrišeš slab okus. To še posebej velja za Luko Dončića, kot je sam hitro priznal, ima za sabo eno najslabših tekem sezone. V Memphisu je pridelal tudi boleč hrbet, ko se je v lovu za žogo prevalil čez oglasni pano in trdo pristal na njem. Ker igrajo dva večera zapored, niso objavili večernega seznama poškodovanih, tako da bo več znano pred srečanjem, jasno je le, da proti nekdanjim soigralcem ne bo igral J. J. Redick, ki je obnovil poškodbo desne pete. Zadnje srečanje s Pelicansi je Dallas odigral brez obeh zvezdnikov, ko je Dončić zbolel, kar se je končalo s porazom po 38 točkah Williamsona. Takrat je bil ogenj moštva Tim Hardaway mlajši s tridesetimi točkami, redka svetla točka tudi včeraj proti Memphisu, z 19 točkami je bil najboljši strelec. Že nekaj tednov igra odlično košarko, v zadnjih tekmah zadeva 52 odstotkov svojih metov za tri točke. Dallas jih v boju za neposredno uvrstitev v končnico več kot potrebuje.