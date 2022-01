Mavericksi morajo proti hitrim Raptorsem igrati nekoliko bolj zanesljivo

Mavericksom je šel na roko tudi vse bolj obetajoč spisek poškodovanih, nanj se je sicer uvrstil Sterling Brown, ki bo zaradi težav z levim stopalom zagotovo izpustil srečanje. Toda tako Reggie Bullock (desno koleno) kot Maxi Kleber (levo koleno) sta v nekaj urah napredovala do oznake, da je njun nastop verjeten. Prvi je v zadnjih tednih pokazal dobre strelske prebliske, Nemec je steber obrambe. Raptorsi so sicer izgubili tri od zadnjih štirih tekem, a edina zmaga je bila proti prvakom iz Milwaukeeja. In kljub nekoliko slabšem izkupičku so še vedno med moštvi z več zmagami (21) kot porazi (20) in na devetem mestu vzhodne konference. Na prvem srečanju je Dončić z odlično igro v drugem polčasu potopil Kanadčane, Goran Dragić pa še ni vedel, da igra eno zadnjih srečanj. Nato so ga izločili iz peterke, po nekaj tednih opazovanja igre s strani pa se je sporazumel z moštvom, da mu ni treba niti sedeti v Torontu.

Raptorsi igrajo nekoliko drugačno košarko, v moštvu ni pravega centra, zato pa četica visokih igralcev, ki z dolgimi, hitrimi rokami hlastajo za podajami tekmecev. Na tekmo ukradejo v povprečju 9,1 žoge, kar jih uvršča na tretje mesto. Mavericksi, še posebej Dončić, si včasih privoščijo kakšen malomaren večer, a so z Atlanto še vedno na vrhu lige po skrbi za žogo, na tekmo jih zapravijo v povprečju le 12,3. Malomarnosti gre pripisati tudi novo razvado, da proti slabšim moštvom začno popuščati, še preden je srečanje končano. "Oni so še naprej igrali. Mi pa ne," je trener Jason Kidd v ponedeljek redkobesedno pojasnil, zakaj so do zadnje sekunde trepetali za zmago. Proti Torontu si tega ne morejo privoščiti, Raptorsi so šesto najboljše moštvo pri metanju trojk ob koncu tesnih tekem. Recept za mirnejši zaključek je predvsem zadušiti motor kandaske postave, Freda VanVleeta, ki na tekmo v povprečju doseže 21,9 točke in razdeli 6,7 podaje.

Vrnitev Kristapsa Porzingisa je krepila Dallas tako v obrambi kot napadu, morda bo Latvijec tokrat igral dlje kot 30 minut, kolikor mu jih po vrnitvi iz karantene namenja Kidd. "V trenutkih, ko nam na igrišču ne gre najbolje, smo nekoliko bolj hladnokrvni. Pomaga nekaj več izkušenj, tako da zmagujemo tudi tesne tekme," je prepričan Porzingis. Soigralci verjamejo, da bodo minile tudi težave Slovenca pri metanju izza črte za tri točke. "Prišla bo tekma, ko bo zadel šest ali sedem od desetih metov od daleč. Luka lahko nasuje sveženj košev, tudi če mu trojke ne gredo skozi obroč, ima druge načine, da vpliva na razplet tekme," mu zaupa Dorian Finney-Smith. Pri čemer dobro ve, o čem govori, saj je sezono začel s podobnimi težavami, komaj 25-odstotnim metom od daleč. Sedaj pa je eden od najbolj zanesljivih strelcev od daleč. In steber dallaške obrambe, kar je vzrok za sladke skrbi vodstva kluba, saj se mu poleti izteče pogodba. Ni nemogoče, da vrh Dallasa ne seže tudi po menjavah do 10. februarja, ko se izteče rok za prestop. Klub še vedno obdajajo tudi ugibanja, ali se bo Dončiću in pomočniku trenerja Igorju Kokoškovu morda pridružil tudi na pol upokojeni Dragić.