Mavericksi na Nowitzkijev večer gostijo cirkus iz San Francisca

Dvorana American Airlines Center, ki jo je pomagal postaviti na košarkarski zemljevid sveta, je veliko premajhna za vse navijače, ki so želeli v živo doživeti večer 41 za vedno, zadnji korak v slovesu od slovitega Nemca. Nowitzki je vseh 21 let svoje NBA kariere preživel v Dallasu, 2011 pa klub popeljal do naslova prvakov. Slovo ni dokončno, saj ima 43-letni upokojeni zvezdnik vlogo posebnega svetovalca lastniku Marku Cubanu in trenerju Jasonu Kiddu. Sam se šali, da mu ni čisto jasno, kaj to pomeni, razen da obema pošilja svoja opažanja in včasih pride na treninge in tekme. Zaradi družine in majhnih otrok ni želel prevzeti večjih obvez do kluba, čeprav sedaj pravi, da je počasi znova pripravljen več časa namenjati košarki. Razen treniranju, "to je zadnja stvar, ki bi jo hotel početi. Motiviranje fantov, ki so pol svojega časa na telefonih, (za to) nimam potrpljenja." A to ne pomeni, da ne mara svojih naslednikov v garderobi, "je resnično prijeten fant, z velikim srcem," je dejal za Dončića. "Način kako igra in kako razume igro mu na igrišču dajeta videz izjemne zrelosti. Potem ga uloviš izven njega in se zaveš, da ima fant šele 22 let. To, kar počne, je fantastično in izjemno."

Nowitzki je v NBA prišel kot 20-letnik, z lepim metom in spretno igro, ki je takrat ni zmogel noben 213 centimetrov visok igralec. Trener Don Nelson je dobro razumel njegov talent in slokega Nemca ni silil, da se okrepi za kakšnih deset kilogramov ter postane klasični center. "Imel sem srečo, da sem igral z Nelliejem, ki mi je dovolil moj način igre, stvari, pri katerih sem dober," še danes pravi Nowitzki. Hvaležen je tudi nasledniku Nelsona Ricku Carlislu, s katerim sta skupaj prišla na sam vrh lige. "Ricka imam rad, iz nas je naredil šampione. Njegovo košarkarsko znanje je izven tega sveta." A njegov prihod ni bil preprost, imel je težave z jezikom in privajanjem na drugo kulturo ter način življenja. Poleg tega ga je dolgo mučilo domotožje. Na igrišču je prvo leto iskal svojo vlogo in ni igral veliko, "začel sem počasi, nekaj časa sem se lahko skrival za Stevom (Nashom) in Mikom (Finleyjem)," se je spomnil začetkov. In dodal, da je Dončić vse od prihoda v ospredju, "to pa prinaša veliko pritiskov".

Slovenec, ki je bil pozornosti navajen že iz odraščanja pri španskem Realu, se je hitro vživel v novo vlogo. Njegova četrta sezona se ni začela tako bleščeče kot prejšnje tri. Menjava trenerja, poškodba, izbruh covida-19 v ligi, nekoliko slabša telesna pripravljenost, vse to je vplivalo na nekoliko slabšo igro, kot smo jo navajeni od njega. Čeprav Nowitzkemu vloga trenerja ne diši, pa je dejal, da bi ga veselilo delati s posameznimi igralci, posebej Dončićem. Nanj lahko prenese svojo disciplino, s katero je leto za letom ostajal v vrhunski formi, mu pomaga izboljšati met za tri točke, ali pa težave pri zadevanju s črte za proste mete. Nauči ga lahko, kako stisniti zobe, ko ga jezijo odločitve sodnikov. "Ponosen sem nanj. Še naprej mora delati, upajmo, da ne bo imel težav s poškodbami in bo imel dolgo kariero z Mavericksi. Kjerkoli mu lahko pomagam, če ima vprašanja, ima mojo številko, dobiva se lahko kadarkoli. Z veseljem mu pomagam doseči njegove cilje," je najbolj uveljavljen košarkar Evrope dejal nasledniku, ki je na poti, da ga izrine z vrha.