Mavericksi na prvi domači tekmi gostijo mlade Rocketse

Šolanje v Atlanti so odpisali kot enega od razglašenih večerov, ki se v dolgi sezoni zgodijo vsakemu moštvu. V Torontu smo bili znova priča nekaj zbeganosti ob novih napadalnih shemah trenerja Jasona Kidda, ko se je prvi zvezdnik Luka Dončić včasih prebijal ne samo mimo žilave kanadske obrambe, ampak tudi okoli soigralcev. Drugi polčas je spominjal na dneve visokooktanskega napada Kiddovega predhodnika Ricka Carlisla, Dončić je polnil koš in delil podaje, posebej Timu Hardawayju mlajšemu, ki je izza črte za tri točke ožigal domače moštvo. Igralci po vsej ligi se še privajajo na nove sodniške kriterije, ki ne nagrajujejo več izsiljevanja prekrškov napadalcev, hkrati pa dopuščajo nekoliko bolj čvrsto igro v obrambi z nekaj več dotikov.

V Dallasu pravijo, da bo potrebno še nekaj časa, preden bo moštvo udobno izvajalo napadalni načrt Kidda. Če so prej štirje strelci ob enem velikem igralcu od daleč bombardirali koš in puščali prostor za prodore, nova usmeritev bolj poudarja velike igralce. Kristaps Porzingis se je pomaknil na mesto krilnega centra, center pa je Dwight Powell, kar naj bi prineslo prednost v višini in več skokov v napadu. "Skušamo najti ravnotežje, ko ne zamašimo rakete in pustimo prostor za prodore branilcev. Še vedno delamo na tem," je Porzingis dal vedeti, da gre za proces, ne odločitev. Drugi polčas v Torontu je prav tako prinesel premik od "nesebične igre" k sistemu, kjer se vse vrti okoli enega sonca. "Preučili bomo številke in videli, katere postave so najbolj učinkovite, a tega ne moremo narediti v dveh tekmah," je napovedal Kidd in si dal čas do božičnih praznikov.

Nocoj je v gosteh trener Stephen Silas, ki je kot pomočnik Carlisla oblikoval najbolj učinkovit napad lige. V Houstonu nima izvenserijskega talenta, okoli katerega lahko oblikuje celotno moštvo, potem ko je v minuli sezoni preživljal mučno razpadanje zvezdniške ekipe in so zbrali pičlih sedemnajst zmag. Iskrice velike nadarjenosti kaže novinec Jalen Green, ki v nedeljo ob domačem porazu proti Bostonu Celticsom nasul 30 točk in z osmimi trojkami postavil rekord kluba za novince. Drugi izbor letošnjega nabora je tako že kandidat za novinca leta. S Kevinom Porterjem mlajšim, Jae'Seanom Tatom in Christianom Woodom tvorijo mlado jedro, ki lahko zraste v vrhunsko moštvo. Za zdaj še brusijo svojo igro, a so lahko vseeno zelo nevarni. Še posebej proti tekmecem, ki prav tako iščejo novo podobo na igrišču.