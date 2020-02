Mavericksi na teksaškem derbiju v San Antoniu

Zatekanje desnega gležnja Luke Dončića in počivanje kolena Kristapsa Porzingisa bo v zadnjih 24 tekmah rednega dela sezone ključno za uspehe Dallasa. Na srečanje s teksaškim tekmecem iz San Antonia sta oba pripravljena, Mavericksi pa imajo rajši gostovanja, tako da je čas za 36. zmago.

Dva prejšnja strelska dvoboja Luke Dončića in DeMara DeRozana je dobil Slovenec. FOTO: AP

Srečanje med Dallasom in San Antoniom se prične ob 2.30 po slovenskem času.

Dončić je na tekmi z Minnesoto stopil na nogo Jamesa Johnsona in nekaj časa šepal po igrišču. "Gleženj še ni povsem zaceljen, včasih mi zateče, zato nisem igral na tekmi z Atlanto," je dejal po srečanju. V San Antoniu sta na listi poškodovanih Mavericksov le Dwight Powell, ki je s počeno tetivo končal sezono, in Jalen Brunson, ki si je v Atlanti izpahnil ramo in bo manjkal na petih tekmah. Pri Spursih ni odličnega centra LaMarcusa Aldridgea (boleča desna rama), vprašanje pa je, ali je nedeljski boleč poraz proti Oklahoma Cityju moštvo, ki se bori za uvrstitev v končnico, potolkel ali spodbudil. V dosedanjih dveh tekmah smo bili priča strelskima dvobojema Dončića in DeMara DeRozana, dobil ju je Slovenec. Oba sta še naprej ost obeh napadov, le da ima DeRozan brez Alridgea še težje delo. Na drugi strani imajo Mavericksi Porzingisa, ki se ob Dončiću počuti vse udobneje in v zadnjih tekmah kaže nekdanjo napadalno iskrivost samoroga iz New Yorka. K zadnjim trem zmagam je prispeval v povprečju po 22 točk. Del tega je morda tudi njegova večja vloga v napadu, ko žoga večkrat prihaja v njegove roke in je dobi samo za mete. Očitno mu koristi tudi selitev na položaj centra po poškodbi Powella, kjer bolje sodeluje s Slovencem v napadalnih akcijah. Prezrti "dodatek"

Tim Hardaway Jr. igra vse bolje in je eden od vodij moštva iz Dallasa. FOTO: AP

Svojo igro v moštvu so našli tudi ostali okoli mladega dvojca. "Mediji premalo govorite o njemu, resnično je podcenjen," je Dončić po novem strelskem večeru Tima Hardawayja Jr.-ja pohvalil soigralca. Ta je v Dallas prišel kot "dodatek" pri prestopu Porzingisa, Knicksi so se predvsem hoteli znebiti njegove zajetne plače (v tej sezoni 18,15 milijona dolarjev). Sedaj eden ključnih članov prve peterke je po besedah trenerja Ricka Carlisla ponotranjil kulturo moštva. "Rad imam njegov način igre, gre na vse, hoče zmagovati in je eden od vodij... Dečki, kot je on, ne rastejo ravno na drevesu," je bil slikovit. Po besedah Dončića pa je "ta hip eden najboljših ujemi-in-vrži strelcev v ligi". Hardaway pravi, da mu je jasna njegova vloga na igrišču, "olajšati življenje Dončiću in KP-ju", po potrebi se zlije z rezervno peterko, s katero je igral na začetku sezone. Po besedah Callie Caplaniz časnika Dallas Morning News pa je hkrati kot veteran lige pomemben glas pri vodenju mladega moštva proti prvi končnici po 2016. Usmerja jih pri branjenju domačega koša, pri iskanju pravih mest v napadu in jim svetuje, "če imajo fantje občutek, da niso dovolj vključeni v napadalne akcije". Ponavadi to pomeni, naj še bolje igrajo v obrambi in čakajo na priložnosti, ki jih takšna igra ponudi. Razgreti drugi Curry

Evropska trojka Dallasa (z leve v modrih dresih) Kristaps Porzingis (Latvija), Luka Dončić (Slovenija) in Maxi Kleber (Nemčija). FOTO: AP