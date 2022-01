Mavericksi nameravajo še v tretje premagati Thunderje

Moštvi sta se doslej srečali že dvakrat, na obeh tekmah v gosteh Mavericksi tekmecem niso dopustili več kot 86 točk. Luka Dončić je bil pred dvema tednoma s 14 točkami in sedmimi izgubljenimi žogami pod svojim povprečjem, zato pa je zablestel Marquese Chriss s 15 točkami in 7 skoki, dobro delo mu je pomagalo do stalnega članstva v Dallasu. Nocoj je izziv vse bolj učinkovit napad Oklahoma Cityja, saj so na zadnjih treh tekmah v povprečju dosegali 116 točk, največ na rovaš dobre igre Shaija Gilgeousa-Alexandra. "Igram po svoje, ne glede na obrambo," je samozavesten prvi strelec Thunderjev, ki je izpustil prejšnje soočanje tekmecev. Toda Mavericksi zadnje tri tedne izjemno pazijo na svoj obroč, od 29. decembra na sto napadov v povprečju dovolijo le 98,3 točke. Razlika med njimi in Filadelfijo na drugem mestu je večja kot med Filadelfijo in dvanajstim najboljšim obrambnim moštvom. "Gledano kot celota, je naša obramba na zelo visoki ravni. (Igralci počno) stvari, o katerih smo govorili že od začetka sezone," je zadovoljen trener Jason Kidd.

Toda spremenljiva igra moštva v prvem delu sezone je pustila navijače na trnih, sredin poraz v New Yorku je nemudoma sprostil nov val kritik in celo razmišljanj, da je čas za razprodajo in novo sestavljanje okostja moštva okoli Dončića. Slovenec je to sezono pod pričakovanji, kar se kaže tudi pri glasovanju za tekmo zvezdnikov, izginil je iz razmišljanj, kdo bo najboljši igralec sezone. Seveda je treba nemudoma dodati, da so pričakovanja ob enem največjih talentov košarke povsem drugačna kot za večino drugih igralcev. Njegovo poprečje sezone je za las pod 25 točkami, 9 podajami in 9 skoki, pri čemer ima največje težave pri metu od daleč. Od vrnitve po poškodbi je zadel le devet trojk v 47 poskusih, kar je komaj 19-odstotni met. Morda ima tudi zaradi tega nekoliko tanjšo kožo, kot je pokazalo sobotno druženje z Orlandom, saj se je pustil izzvati Moritzu Wagnerju in dobil svojo sedmo tehnično napako sezone.

Nekaj ur pred tekmo je bil na listi poškodovanih Mavericksov le Reggie Bullock, zaradi težav z desnim kolenom je bil njegov nastop označen kot vprašljiv. Kar pomeni, da bosta Dončić in Kristaps Porzingis zbirala minute skupne igre. Latvijec je po vrnitvi iz karantene odigral dobro tekmo in dosegel 19 točk, to sezono igra precej bolje, pod vodo je – tako kot pri Slovencu – le njegov met za tri točke (komaj 29-odsoten). Toda z več igranja in lovljenja ritma bo tudi ta švignil čez 35 odstotkov, kolikor je povprečje njegove kariere. Dallas še vedno ni povsem našel načina, kako sestaviti igro atletskega samoroga in slovenskega mojstra preigravanja, morda bo k temu pripomogel hiter vzpon Jalena Brunsona kot drugega organizatorja igre in igralca, ki lahko prodre do obroča. Uigrana trojka in vrhunska obramba moštva so temelji, na katerih navijači gradijo upanje na dolgo končnico.