Mavericksi po floridski učni uri nemudoma na teksaški obračun

Spursi imajo za sabo dve povsem različni tekmi, v soboto so prvakom iz Milwaukeeja dovolili samo 93 točk in dosegli prestižno zmago, v ponedeljek je ne ravno blesteča Indiana razgradila njihovo obrambo in jim nasula 131 točk. "Nismo imeli dovolj fantov, ki bi bili mentalno pripravljeni tekmovati in opravljati naloge, ne vem zakaj. To se v NBA zgodi tu in tam, a se ne bi smelo tako zgodaj v sezoni. Tekma je bila Pacersem očitno bolj pomembna kot nam," sloviti trener Gregg Popovich v Indiani ni ravno pokal od zadovoljstva. Spursi so izgubili petkrat v zadnjih šestih tekmah, morda bo njihove vrste okrepil Doug McDermott, ki je zaradi težav s kolenom manjkal na zadnjih treh tekmah. Na četrtkovem gostovanju v Dallasu so začeli udarno in povsem zasenčili domačine, ki so se počasi prevzeli igro v svoje roke, ob koncu pa z nekaj neprevidnosti skoraj zapravili zmago.

Sinočnji poraz z Miamijem je prinesel tudi nekaj pozitivnih premikov. Luka Dončić je srečanje začel odločno, namesto običajnega iskanja soigralcev je prodiral do obroča in iskal priložnosti za met, kar je pognalo celotno ekipo, ki je sprva zasenčila Heate. Delovala je tudi odločitev strokovnega štaba, da ob vseh težavah z visokimi igralci začno z nižjo prvo peterko, v katero so premestili Jalena Brunsona. To je okrepilo njen napadalni zagon, Dončiću pa ni bilo treba v vsakem napadu voditi žogo čez igrišče in je lahko hranil moči za doseganje košev. Poleg tega je Brunson zbral 25 točk. Ali bodo danes to ponovili, je odvisno od zdravja Kristapsa Porzingisa. Ta je zaradi težav s hrbtom izpustil zadnje štiri tekme, njegov nastop je še vedno označen kot vprašljiv. Kidda je včeraj njegov napredek označil kot spodbuden, par svežih rok pa bi bil več kot dobrodošel. Še posebej, ker Maxi Kleber zaradi težav z zunanjo poševno trebušno mišico ne bo igral teden dni.

Na voljo bo tudi Trey Burke, ki s svojim proticepilnim vedenjem otežuje že tako ne Ravno vrhunsko kariero v NBA. V sredo je prišel prepozno za testiranje pred tekmo, zato ni smel na igrišče. " Z njim se o tem lahko samo pogovorimo, sam je odgovoren, da prihaja pravočasno," je dejal Kidd. Necepljeni igralci morajo po pravilih NBA na prizorišče priti pred drugim, da opravijo zahtevan test. V Teksasu imajo sicer precej sproščene protipandemijske predpise, klub iz Dallasa pa je sporočil, da bodo omilili pravila za dostop do dvorane. Za sedeže na prvih petih metih metrih od igrišča bo še naprej veljalo, da mora vsak gledalec imeti ali potrdilo o cepljenju ali 48 ur star negativen test, ostali bodo lahko od 15. novembra vstopali tudi brez njiju. Še naprej pa morajo vsi nositi maske, razen če aktivno jedo ali pijejo. Teksaška soseda San Antonio in Houston sta je med klubi, kjer ni nikakršnih omejitev, niti nošenja mask.