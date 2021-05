Mavericksi ponavljajo vajo proti Clippersom, upajo na boljši razplet

Navijači Dallasa so bili rahlo užaljeni, ko so Clippersi namenoma izgubili zadnji srečanji proti skromnima Houstonu in Oklahoma Cityju, da bi se na ta način izognili Lakersom in si zagotovili prvi krog proti Mavericksom. A se slovenski zvezdnik slednjih Luka Dončić vsaj navzven ni obremenjeval s tovrstnimi špekulacijami. "Ne," je preprosto odgovoril, na vprašanje, ali to vidi kot znak nespoštovanja. "Temu se ne posvečam, bolj sem osredotočen na našo igro." Odločen je bil tudi trener losangeleškega moštva Tyronn Lue, "bolj kot karkoli drugega nas je skrbelo zdravje igralcev. Sedaj so vsi pripravljeni, kar je edino, kar nas zanima. Vseeno mi je, kaj govorijo, počnem, kar hočem." Tako si je njegov udarni dvojec Kawhi Leonard in Paul George privoščil osem dni počitka in priprav.

Tudi trener Dallasa Rick Carlisle je le odmahnil tovrstne razprave. "Smo šampionska organizacija in nas ne zanima napredovanje v enem krogu končnice. Naš cilj je vedno osvojiti prvenstvo, to je vtkano globoko v naše priprave," je poudaril. Nekaj počitka je privoščil tudi svojima zvezdnikoma, Dončiću in Kristapsu Porzingisu, ki sta na zadnjem srečanju proti Minnesoti igrala le 28 minut. Poraz in pred tem ne ravno prepričljiva zmaga proti Torontu nista najboljša popotnica za prvi krog, navijači se lahko tolažijo, da so bili igralci z glavami morda že na tekmah na izločanje. Če sodimo po lanskem letu, se znova obeta trda igra in provociranje Dončića, še posebej po sezoni, v kateri je nakopičil serijo tehničnih napak zaradi izlivov nezadovoljstva. Lanski glavni izzivalec Marcus Morris je še vedno pri Clippersih, Dallas nima več robustnega Jamesa Johnsona, ki zna presekati s tovrstnim izzivanjem. Dončič se ne vznemirja, po njegovih besedah se to "dogaja v vsaki končnici, vsi bomo pripravljeni na to." Poleg tega se je Morris že lani opravičil Dončiću za udarec s komolcem.

Nekaj prednosti pomeni več domačih gledalcev v dallaški dvorani American Airlines Center, kjer bodo napolnili 70 odstotkov sedežev, znameniti losangeleški Staples Center bo zapolnil le tretjino prostora. "Večje število gledalcev nam bo pomagalo, igramo za njih, vesel sem, da so nazaj v dvorani. Upam, da jim bomo vrnili z zmago," se nadeja Slovenec. Lani je prvič zaigral v končnici in z 42 točkami na prvi tekmi postavil rekord za debitanta. Mojstrovina za vse čase je bila četrta tekma, ko je s 43 točkami, 13 podajami in 17 skoki Dallas popeljal do zmage, ki jo je dosegel z dolgo trojko ob zvoku sirene. Zadnje tedne se je zdelo, da je njegova forma v padcu, posebej meti izza črte za tri točke. "Po igranju vsak drugi dan sem imel nekaj počitka in nekaj treninga. Bistvo je, da če meti ne gredo v obroč, potem moram iz preigravanja najti druge igralce, ki bodo zadevali. In igrati (dobro) obrambo. Prednost ima zmaga, ne doseganje košev. Hočem zmagati."