Mavericksi potrebujejo zmago na srečanju rezervnih postav

Pistonsi letos tudi v polni zasedbi niso vrhunsko moštvo, tokrat pa bodo brez šestih igralcev, ki so pred dobrim tednom prispevali 74 od skupaj 117 točk ob porazu v Dallasu. A je vodstvo Mavericksov vseeno previdno, v boju za vsaj šesto mesto zahodne konference je vsaka zmaga postala vredna suhega zlata, Atlanta pa se je v ponedeljek močno opekla, ko je v mesto avtomobilov prišla z okrnjeno postavo. Tako so za dvomljiv označili nastop Dončića in Doriana Finneyja-Smitha, v verjetnega pa povišali Kristapsa Porzingisa in Josha Richardsona, oba sta izpustila zadnji dve srečanji. Dallas je namreč moštvo s slabo navado, da z na papirju slabšimi nasprotniki začne brez prave motivacije, na koncu pa nemočno opazuje, ko mu zmage uidejo iz rok.

Kljub temu bomo najbrž priča priložnostim za novince Josha Greena, Tylerja Beya in Nata Hintona. Veterana Tim Hardaway mlajšiin Josh Richardson pa bosta proti tretji najslabši obrambi na črti za tri točke lahko vadila svoj nekoliko zarjavel met od daleč. Prvi je že proti Warriorsom pokazal nekaj svojih strelskih veščin, s katerimi je večji del sezone tekmece spravljal v obup, še ena dobra predstava pa bi bila lepa vaja za utrjevanje samozavesti pred zadnjim jurišem rednega dela sezone. Dolge minute za dodatno uigravanje z moštvom lahko privoščijo tudi J. J. Redicku, ki je prav tako dobil oznako verjeten. "Zagon (torkove tekme) moramo prenesti v četrtkov večer. Najti način, da gradimo na njem. Začeti moramo novo serijo zmag, kar nikoli ni lahko," je dejal trener Dallasa Rick Carlisle.