Mavericksi pri vročih Grizzliesih iščejo pot iz težav

Kdo vse bo zaigral za Dalla bo jasno po ogrevanju pred tekmo, saj je nastop Luke Dončića vprašljiv. Slovenec je včeraj po porazu z Brooklynom dejal, da še vedno čuti bolečino v levem gležnju, zato strokovno vodstvo morda razmišlja o počitku za zvezdnika, namesto da bi igral še en večer zapored. Z Memphisem se znova soočajo težkih nog in dan po porazu. V soboto jih je še posebej peklo, ker so jim Pelicansi v Dallasu vrnili za tekmo v New Orleansu , tokrat se lahko tolažijo, da so proti Netsem odigrali tri spodobne četrtine, preden sta jih Kevin Durant in James Harden pokopala v četrti. Dallas se utaplja v slabem metu, Tim Hardaway mlajši, Reggie Bullock, Maxi Kleber in Frank Ntilikina so v torek skupaj osemnajstkrat neuspešno vrgli na koš. Kristaps Porzingis je zadel enega od petih metov, Dončić tri od enajstih. Analitiki so dolgo ponavljali, da se bo začetna neumerjenost unesla in se bodo strelci vrnili k svojemu običajnemu povprečju. Toda po 23 tekmah razen Doriana Finneyja-Smitha, ki je začel zadevati, nihče ne kaže znakov strelskega okrevanja.

"Po zgrešenih metih smo začeli povešati glave in se prepuščati čustvom. To se ne sme zgoditi," je trener Jason Kidd opozoril že po porazu s Pelicansi. Po njegovih besedah je Dallas moštvo, zgrajeno za napad, ne za igranje obrambe, "zgrajeni smo za mete na koš, kot ti ne gredo vanj, se začnemo smilit samim sebi. Smešna reč je, da se ne smilimo tekmecem," je bil jasen. A so nato v tekmi brez Dončića in Porzingisa tekmeci iz Memphisa skoraj pometali z njimi, dokler ni strelska eksplozija Hardawayja zadnjih pet minut spremenila v napet zaključek, ki se je tudi z nekaj smole razpletel v nov poraz. Če je Chuck Cooperstein, glas radijskih prenosov tekem Dallasa, po treh domačih porazih ugotavljal, da so „fizično in čustveno precej na tleh“, dva dodatna nista izboljšala razpoloženja. Hkrati se iz okolice usipljejo vse bolj ostre kritike, tako vodstva, da je zadnja leta napačno sestavljalo moštvo, kot igralcev zaradi slabših predstav. Niso se izognile niti zlatega dečka košarke, Dončić je bili včeraj tarča precej pikrih komentarjev o svoji (preveliki) teži.

Pri Memphisu zadovoljni jezdijo na valu zmag, tega ni pokvarila niti novica, da mora Morant v kovidni protokol, kar pomeni deset dni ločenosti od moštva (ali pa dva negativna testa v razmaku 24 ur), preden se lahko znova loti košarkarskih dejavnosti. Grizzliese je zabavno opazovati, na vsakem od petih srečanj je zablestel nekdo drug, v ponedeljek so odpravili tudi zagrizene veterane iz Miamija. Ključ njihovega uspeha je predvsem čvrsta obramba, s katero zadušijo tekmece, v zadnjih petih tekmah so jim v povprečju dopustili le 90,9 točke. V Dallasu se je razigral Desmond Bane (29 točk, 9 skokov), njegovi koši so toliko bolj pekli, ker ga je Dallas na lanskem naboru spregledal in namesto njega raje izbral sedaj komaj opaznega Josha Greena. „Nisem nekdo, ki rabi dodatno motivacijo, a zagotovo motivirano igram proti moštvu, ki me je prezrlo. Sploh Dallas, za katerega sem menil, da bi se zlahka vključil vanj, pred naborom pa so kazali veliko zanimanja zame. Green je bil izbran pred mano, ne vem, ali je nocoj igral, a to je njihova težava, ne moja,“ je Bane v soboto ošvrknil vrh nesojenega kluba .

Memphis ima prednost pod obročem, saj so Mavericksi brez Willieja Cauleyja-Steina (odsoten je zaradi osebnih razlogov), v domači začetni peterki pa je novozelandski medved Steven Adams, s katerim se po moči lahko kosa le Boban Marjanović. Adams je v ponedeljek izvrstno igral v Miamiju (ki je bil brez poškodovanega Bama Adebaya), k poškodbam nagnjeni Porzingis pa se ne bo zapletal v prerivanje s stasitim tekmecem. Poleg tega imajo Mavericksi že nekaj tekem težave z obrambo pod obročem in tekmecem dopuščajo prelahke koše. Dallasu lahko pomaga podoben strelski čudež, kot je bil večer New Orleansu z rekordno, skoraj 69-odstotno natančnostjo. Metanje od daleč bo tudi tokrat rdeča nit njihovega napada, upajo, da nekoliko manj raztrgana. Stavnice so bolj naklonjene vročemu moštvu iz Memphisa.