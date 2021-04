Mavericksi proti Kingsom iščejo zasuk nazaj k zmagam

Tekme s Sacramentom imajo poseben naboj tudi zaradi nabora 2018, ko so Kingsi pod vodstvom sedaj že bivšega predsednika Vlada Divca spregledali Luko Dončića in raje izbrali krilnega centra Marvina Bagleyja III. Prvi je zaradi tega moral oditi iz kluba, drugi se je izkazal za enega najbolj nadarjenih igralcev zadnjih nekaj generacij, tretji ob številnih poškodbah (še) ni izpolnil pričakovanj. Odločitev Divca je bila še toliko bolj nenavadna, ker prihaja iz nekdanje skupne države in je poznal družino Dončića (nekateri ameriški novinarji so trdili, da je prav to pomagalo pri njegovi odločitvi). To ga je stalo službe, lani pa je ob slovesu od Kingsov še vedno vztrajal, da "ima Marvin veliko dobrih strani, le nekaj več časa potrebuje." Bagley je po zlomu kosti v levi dlani že od srede marca znova na listi poškodovanih, Kingsi so brez njega nanizali sedem zmag, sedaj so v breznu devetih porazov.

Mavericksi so se po premoru za tekmo zvezdnikov vrnili kot moštvo v vzponu, igrali so čvrsto v obrambi in zadevali v napadu. Zadnjih deset dni je vlak uspehov iztiril, obramba je pogosto mlahava, napad pa premalo učinkovit. To posebej velja za met izza črte za tri točke, njihovo povprečje je zdrsnilo na 31,2 odstotka, kar jih uvršča na predzadnje mesto v ligi. Če jim ne bi zvrhana mera sreče prinesla zmage proti Memphisu, bi imeli pet porazov v zadnjih šestih srečanjih. Sacramento je z najslabšo obrambo v ligi dobra prilika, da Mavericksi znova uravnajo svoje strelske merke in najdejo napadalni ritem. Sploh, če bo ta prišel zgodaj, saj v tej sezoni niso izgubili še niti ene tekme, ko so po prvi četrtini vodili.

Prav tako morajo strniti obrambne vrste, "imeli smo veliko lukenj," je trener Rick Carlisle povzel merjenje moči s Knicksi, enim najslabših napadov lige. Kingsi stavijo prav na eksploziven napad, zgrajen okoli organizatorja igre De’Aarona Foxa. Poleg Bagleyja je poškodovan tudi center Richaun Holmes, tako da bo napad gostov še bolj osredotočen na Foxa ter druge branilce in krila.