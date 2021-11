Mavericksi proti utrujenim Nuggetsom popravljajo vtis iz Kolorada

Nuggetsi so kljub prepovedi igranja Nikole Jokića na srečanju z Indiano nanizali pet zaporednih zmag in so ta hip za razbeljenim Phoenixom (osem zaporednih zmag) drugo najbolj vroče moštvo lige. Nocoj imajo nekoliko težje noge, saj so včeraj premagali Portland (brez Damiana Lillarda), in to na izjemno prepričljiv način. Poleg zanesljivega Jokića (28 točk, 9 podaj, 9 skokov v samo treh četrtinah), ki je ob nekoliko majavem začetku moštva na svojih plečih "nosil težo sveta" (besede trenerja Michaela Malona), se je prebudila klop. Novinec Bones Hyland je zadel štiri trojke in zbral zanj rekordnih 18 točk. "Ima izjemno samozavest. Nima treme in po mojem mnenju imajo veterani to pri njem najraje. Je nadarjen in mlad, še vedno oblikuje svojo igro, a se kosa z vsemi," je zadovoljen Malone.

Njegova energija je še toliko pomembnejša ob poškodbah branilca Willa Bartona (njegov nastop je dvomljiv) in krila Michaela Porterja mlajšega (izpustil to in vsaj še nekaj tekem). Oba člana prve peterke imata težave s hrbtom, na listi poškodovanih je tudi naš Vlatko Čančar, ki zaradi težav z levim kolkom to sezono sploh še ni zaigral. Vse to pomeni priložnost za rezervne igralce, soočenje obeh klopi pa bo pomemben del poteka nocojšnje tekme. Pri Dallasu blesti Jalen Brunson, ki je na trenutke celo najboljši igralec na parketu, moštvo pa z njim igra precej živahneje. Trener Jason Kidd mu občasno daje prostor v prvi peterki, a hkrati potrebuje njegovo upravljanje žoge, ko je Dončić na klopi. Kombinacija obeh bi morala biti Dallasova prednost, ko so Nuggetsi brez Jamala Murrayja (še vedno okreva po operaciji levega kolena) in ima Barton težave s hrbtom. "To ni bila naša najboljša predstava," je Brunson opisal boleč poraz (106:75) konec oktobra v Koloradu, ko so Mavericksi igrali drug večer zapored. "Sedaj smo spočiti, imamo novo priložnost, da pokažemo, kakšno moštvo smo."

Ključno vprašanje je, kako ustaviti Jokića, še posebej brez na začetku sezone odličnega Maxija Kleberja, ki je še vedno poškodovan. Dallasova obramba je po navadi boljša plat moštva, toda Dwight Powell bo sam stežka kos najboljšemu igralcu prejšnje sezone, podvajanje ob Srbovem daru za podajanje odpira luknje za kaznovanje z meti od daleč. "Izjemno dobro razume, kako igrati to igro. Poskušaš ga ustaviti na vseh ravneh, a je vrhunski podajalec, lahko zadene za tri točke, dobro igra pod obročem. Videl je že vse načine branjenja. Zato mu samo poskušaš otežiti igro in ga siliš k delu v obrambi," je Kidd opisal, s kakšnim izzivom se soočajo. Ta bo naloga Porzingisa, ki je v San Antoniu tako kot Dončić odigral doslej najboljšo tekmo sezone. Če lahko to raven dosežeta tudi na tekmi proti ta hip drugi najboljši obrambi lige – Dorian-Finney Smith nadaljuje s precej boljšim metom, natančnejši pa bo tudi Tim Hardaway mlajši – lahko Mavericksi upajo na zmago in popravijo vtis iz Kolorada.