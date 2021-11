Mavericksi proti žarečim Sunsom brez Dončića

Dončić je z igrišča odšepal v zadnji minuti ponedeljkove tekme proti Denverju, ko je Austin Rivers od zadaj padel na njegovo levo nogo in mu jo nerodno zvil. Slikanje je pokazalo, da poškodba kolena in gležnja ni hujša, vseeno pa bo nekaj dni počival, da se zvin pozdravi. Z moštvom je prispel v Phoenix, a ne bo igral vsaj na prvi tekmi, vprašanje je, ali bo nared za petkovo ponovitev in za srečanji s Clippersi v nedeljo in torek. Brez njega v Dallasu zija velika luknja, polnil pa jo bo Brunson, ki je v zadnjih tednih že nekajkrat dokazal, da se je razvil v dobrega organizatorja igre. Postavo s klopi bo najbrž vodil Frank Ntilikina, tudi on kaže solidne predstave. Odgovornost bo moral prevzeti drugi zvezdnik moštva, Porzingis, ki se je po odsotnosti zaradi težav s hrbtom vrnil prerojen in znova igra na ravni, ki mu je prinesla vzdevek Samorog. Ta izhaja iz njegove zmožnosti, da zadeva izza črte za tri točke in tako raztegne obrambo, hkrati pa je s svojimi 221 centimetri med najvišjimi igralci na igrišču.

V zadnjih petih tekmah ima povprečje 23,2 točke, zadel je vsak drugi met (51,2 odstotka). "Telesno in v glavi je nared za tekme, to smo dejali že na pripravah. Na žalost je manjkal na petih tekmah, a je nadaljeval odlično," trener Jason Kidd zaupa v Latvijčevo igro. Ta pravi, da je sedaj nekoliko težji in se tudi počuti močnejšega. "Ne porabim več toliko energije, vse je bolj naravno. To težo bom poskusil ohraniti vso sezono, tako da mi v položaju eden na enega pod košem ne bo treba več porabiti toliko energije," je Porzingis opisal spremembe. Dallas vse večkrat poskuša s postavami, v katerih je Latvijec na položaju centra, obdan z nižjimi strelci. Mavericksi so s takšno igri cveteli v osami Orlanda pred dvema sezonama, prejšnjo pa so zaznamovale poškodbe in dolgo okrevanje Porzingisa. Kidd pravi, da mu ne bo namenjal preveč minut v tej vlogi, saj je borba z velikimi in težkimi tekmeci telesno zelo zahtevna za igralca, ki je nagnjen k poškodbam.

V Phoenixu ga je pričakala triglava zver po imenu McAytonsky, kot so v šali poimenovali visoki trio Deandreja Aytona, JaVala McGeeja in Franka Kaminskyja. Mavericksi so brez Maxija Kleberja, ki okreva po poškodbi, sredino pa skušajo zapolniti Dwight Powell, Willie Cauley-Stein in Boban Marjanović. Sonca lahko prevladi pod obročem dodajo svojo dobro obrambo na črti za tri točke, kar je posebej pomembno proti moštvu, kot je Dallas, ki se zanaša na takšne mete (so šesti v NBA po številu poskusov od daleč). Če bodo Sunsi ohranili tudi svojo sitno obrambo, ki je s povprečjem 17,2 izgubljene žoge tekmecev na tekmo po tem merilu druga najučinkovitejša v NBA, ter sicer letos skrbne Maverickse silili v napake, Dallas čakata dve težavni srečanji. Proti moštom z zagrizenimi branilci jim doslej ni šlo, v petih tekmah so bili trikrat močno potolčeni, za eno zmago (Boston) je bila potrebna Dončićeva čarovnija meta od daleč, druga ima v opombi utrujenost Nuggetsov, ki so igrali dva večera zapored. Soočenje s četrto obrambo lige brez najboljšega igralca je tako zanimiv preizkus trenutne moči moštva.