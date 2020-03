Mavericksi s Pacersi v boj za boljši izhodišči v končnici

Mavericksi so se v soboto olepšali za peti dobrodelni ples, na katerem so zbrali dober milijon dolarjev za mlade, ženske in družine s finančnimi težavami.

Osemnajst tekem pred koncem rednega dela sezone je vsako srečanje vse bolj podobno trdim obračunom v končnici, vsaka zmaga ali poraz pa močno vpliva na izhodišče zanjo. Mavericksi so znova razredčeni, saj se je poškodovanemu Jalenu Brunsonu pridružil Seth Curry z bolečim levim gležnjem, o igri Tima Hardawaya Jr.-ja (bolezen) in Doriana Finneyja-Smitha (desni bok) pa se bodo odločili pred tekmo. Luka Dončić še vedno pestuje svoj boleči levi palec, a je kljub temu še vedno na robu trojnih dvojčkov. Hkrati pa razširja sporočila o lepotah svoje domovine.

Trenerju Ricku Carlislu znova zmanjkuje pridevnikov za svojega igralca, le da tokrat ne slavi svojega slovenskega zvezdnika, pač pa novega junaka z nekoliko bolj severnega dela Evrope. Kristaps Porzingis je v zadnjih tekmah os, okoli katere se vrtita tako napad kot obramba Dallasa. "Vsi so zatopljeni v statistiko napada, toda zame je pomembna kombinacija njegove učinkovitosti v napadu ter kaj počne v obrambi in pri skokih. Vse skupaj je neverjetno. Z njegovim branjenjem obroča, menjavo metov in skoki v obrambi je odigral tri ali štiri tedne izredne košarke. Res ga je bilo krasno gledati," je navdušen nad Latvijcem.

Ta ima prvič v karieri za sabo niz petih tekem, na katerih je dal vsaj dvajset točk in zgrabil vsaj deset odbitih žog. Hkrati je zadel skoraj polovico vseh svojih metov, met za tri je presegel 42-odstotno natančnost. V petek proti Memphisu je za to porabil le 29 minut, saj so Mavericksi odpihnili neprepričljive Grizzliese. Pri čemer Carlisle pravi, da ima 24-letnik s takšnim talentom in delovno etiko še precej možnosti za napredek. Tako razmišlja tudi Porzingis, "imam še veliko prostora, da se izboljšam kot igralec – fizično, psihično in pri izurjenosti", je dejal za časnik The Athletic.

Pacersi niso brez protiorožij za izjemnega Latvijca, glavno bo litvansko-ameriški center Domantas Sabonis, ki je po slovitem očetu Arvydasu Sabonisu podedoval dar za košarko, letos pa prvič zaigral na tekmi zvezdnikov. Ob strani mu stoji Myles Turner, eden od najboljših blokerjev metov v ligi NBA. Indiana ni pozabila tekme iz začetka februarja, ko so doma izgubili s 112:103, zmagali so sedem od zadnjih devetih tekem, tudi proti Bucksom iz Milwaukeeja. "Smo nadarjena skupina, ena od naših prednosti je dolga in nadarjena klop," ugotavlja zvezdnik Victor Oladipo, ki se po dolgi odsotnosti vrača v formo.

Tudi v NBA razsajajo virusi

Med košarkarji v ZDA se širi virusna okužba, za zdaj gre le za običajno gripo, ki je v posteljo položila že kar nekaj igralcev. A se tudi v najboljši košarkarski ligi širi mednarodna panika ob pandemiji koronavirusa. Prvi previdnostni ukrep je omejitev stika med igralci in navijači, saj prvi ne dajejo več avtogramov po ogrevanju pred tekmo, prej zapletena rokovanja je nadomestil preprost stik s pestmi ali celo s komolci. Vodstvo lige je v petek razposlalo obvestilo, naj se klubi pripravijo na morebitno igranje pred praznimi dvoranami in samo z najnujnejšim osebjem.