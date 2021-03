Mavericksi s težkimi nogami proti Thunderjem

Thunderji so spočiti po tednu dni brez tekem, Mavericksi imajo nekoliko težje noge po zmagi nad San Antoniom. Poleg tega Oklahoma City pogosto začenja z izjemno mlado peterko, 19-letnim Theom Maledonom, 20-letnim Dariusom Bazleyjem, 21-letnim Luguentzom Dortom, 22-letnim Shaijem Gilgeousom-Alexandrom in 23-letnim Isaiahom Robyjem. Proti Dallasu je tudi letošnja statistika, na štirih prejšnjih tekmah, ki so jih igrali drugi večer zapored, so trikrat izgubili, premagali so le Houston, ki je januarja že doživljal notranji razkroj, sedaj pa so moštvo s trinajstimi zaporednimi porazi. Obe moštvi imata za sabo zmago nad Spursi, Dallasova je sveža po sredini odlični predstavi dvojca Dončić - Porzingis, Thunderji so z zmago nad San Antoniom zaključili prvi del sezone, ki jo je Gilgeous-Alexander končal s 33 točkami, 20 jih je nasul v drugem polčasu.

Najbolj nevaren tekmec bo deležen posebne pozornosti, Gilgeous-Alexander sodi med pet najboljših igralcev sedaj že kar slovitega nabora 2018, ki je v NBA pripeljal ene največjih zvezd prihodnosti, na čelu z Dončićem. Josh Richardson ima znova priložnost, da ustavi prvega strelca tekmecev. Pomembna je poskočnost Mavericksov, San Antonio so premagali tudi s pomočjo kar 21 več pobranih žog pod obema obročema, v napadu pa to pomeni druge priložnosti, iz katerih so dosegli 21 točk. To doslej ni bila močna plat moštva, ki je komaj 27. v ligi tridesetih moštev po doseženih točkah iz druge priložnosti. Porzingis je prispeval štiri skoke v napadu, vse bolj odločna igra Latvijca pa je lep obet za drugi del sezone. Poškodbe so vrgle nekaj sence na sloves samoroga, če bodo kolena ostala zdrava, se lahko vrne na raven elitnega centra v moderni NBA, kjer so meti za tri točke redno del njihovega repertoarja.