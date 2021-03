Mavericksi še brez novih okrepitev, vprašljiv tudi Dončić

Trener Dallasa Rick Carlisle je ob nadaljevanju sezone napovedal, da bodo počivali najboljše igralce, kadar bo moštvo igralo dva večera zapored. Ni jasno, ali je Dončić res poškodovan, ali je to del taktike ohranjanja svežine zvezdnika. Maverickse jutri čaka gostovanje v New Orleansu, zato ne bi bilo presenetljivo, če bi Slovenec čez noč ozdravel, počival pa bi Kristaps Porzingis. Še posebej, ker so Pelicansi njihovi tekmeci v zahodni konferenci. Po drugi strani drži, da ima Dončić za sabo zanj precej skromno predstavo v Minnesoti, načet hrbet pa bi pojasnil, zakaj mu ni šlo. Breme je prevzel Porzingis, podobno kot na prvi tekmi s Pacersi konec januarja, ko je dosegel 27 točk.

Veteran Redick je to sezono zadeval 36,4 odstotka metov za tri točke (povprečje kariere je 41,5 odstotka), v tej sezoni pa je imel povprečje 8,7 točke v slabih 19 minutah igre na tekmo. 36-letni branilec je zadnjo odigral 3. marca proti Chicagu, 11. marca pa so opravili nekirurški poseg, s katerim so skušala omiliti vnetje desne pete. Lastnik Dallasa Mark Cuban je dejal, da "smo želeli strelca in mislim, da JJ ne bo samo pomagal raztegniti obrambo tekmecev, ampak bo tudi izjemen učitelj za naše mlade branilce." Italijanski krilni center Melli je v NBA drugo sezono, letos pa je odigral komaj 241 minut. 30-letnik je pred tem imel nekaj zelo dobrih sezon v Evropi, predvsem v Italiji, Turčiji in Nemčiji. Z Dončićem sta se 2018 pomerila v finalu evropske lige, Meli je takrat dosegel 28 točk za Fenerbahçe, ki pa je vseeno klonil po Realu iz Madrida.