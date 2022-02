Mavericksi se iz težav izvijajo proti razigrani Filadelfiji

Luka Dončić je bil v sredo jezen sam nase, ker je z neprevidno igro v obrambi dopustil Thunderjem, da so izenačili srečanje, nato pa v napadu zgrešil met za zmago v rednem delu. Nejevoljo so nekoliko ublažili trenerji NBA, ki so ga po pričakovanjih uvrstili med rezerviste na tekmi zvezdnikov. Po ne ravno bleščečem začetku sezone je sedaj znova na ravni enega najbolj nadarjenih igralcev košarke, na zadnjih osmih tekmah je v povprečju dosegal 31,3 točke, 9,4 podaje in 9,4 skoka. Dallas je odlične predstave minulega meseca skisal s porazoma proti Orlandu in Oklahoma Cityju, tretji zapored jim grozi ob obisku v zadnjih tednih razpoložene Filadelfije. Dončića bo morda dodatno navdahnila igra proti še enemu od zvezdnikov lige Joelu Embiidu, ki ta hip igra na izjemni ravni, toda težave ima celotno moštvo, saj se je odlična obramba razblinila. Po besedah Jalena Brunsona morajo Mavericksi spremeniti miselnost, "preveč nas psihično ni bilo pripravljenih (na tekmo), začeti moramo bolj odločno," je poudaril po razočaranju v sredo.

Morda je za nekoliko manjšo osredotočenost krivo razmišljanje o 10. februarju, ko se ob 9. uri po slovenskem času konča zimski prestopni rok. Filadelfija je že od začetka sezone v vrhu igralske melodrame, ko je zvezdnik Ben Simmons zahteval, da mu najdejo drug klub, nato ni želel igrati za klub, nazadnje pa razglasil, da ima psihične težave in se tako izognil kaznim. Izkušeni analitiki NBA menijo, da vodstvo 76ersov ne bo dobilo dovolj mamljive ponudbe, tako da se bo drama v Filadelfiji nadaljevala do poletja. Danes je prišla novica o obsežni menjavi med Clippersi in Trade Blazersi, moštvi sta izmenjali kar pet igralcev. Losangelešani so v Portland poslali Erica Bledsoa, Justisa Winslowa in Keona Johnsona ter izbiro v drugem krogu nabora 2025 v zameno za Normana Powella in Roberta Covingtona. Kluba sta se znašla v težavah ob poškodbah njunih zvezdnikov, Portland je izgubil Damiana Lillarda, Clippersi so sezono začeli brez Kawhija Leonarda, nato konec decembra ostali še brez Paula Georga.

Tudi Dallas je moštvo, ki bi potrebovalo spremembe, a skoraj nimajo s čem trgovati. Najbolj v zraku visi prihodnost Brunsona in Doriana Finneyja-Smitha, obema se izteka pogodba, dobra igra pa pomeni, da se bosta pogajala za precej višje zneske, kor sedanjih 1,8 milijona dolarjev na leto za prvega in 4 milijone dolarjev za drugega. Vodstvo kluba je tako v precepu, ali naj obdrži ključna člana peterke in jih poleti morda izgubi, ali pa opravi menjavo z drugim moštvom. Skoraj nihče ne pričakuje, da se bodo lastnik Mark Cuban in vodstvo odločili za radikalne poteze, kljub temu je v zraku nekaj imen. Najpogosteje omenjajo Johna Collinsa iz Atlante, 24-letni krilni center bi okrepil to sezono mlačen napad, toda 23 milijonov dolarjev vredna pogodba bi dodobra izpraznila klop Dallasa. Poškodba Tima Hadawayja mlajšega je odprla iskanje morebitnega novega strelca, morda Carisa LeVerta iz Indiane (ima pogodbo za 17,5 milijona dolarjev) , cenejša možnost je Dennis Schröder iz Bostona (5,9 milijona dolarjev). Še vedno je v zraku tudi morebitno slovensko snidenje, če bo Toronto našlo moštvo, ki je pripravljeni sprejeti 19,4 milijona dolarjev vredno pogodbo Gorana Dragića in tega nato izplačati.