Mavericksi se morajo od čudežev vrniti k dobri košarki

Dallas bo nocoj igral tudi za Miami Gorana Dragića, saj so se Knicksi s štirimi zaporednimi zmagami prerinili pred njih na šesto mesto v vzhodni konferenci, kjer se kar šest moštev gnete v boju za četrti klin na lestvici. Mavericksi proti Griezzliesom niso blesteli v obrambi, precej piškav je bil tudi njihov met za tri točke (32,5-odstoten), čeprav precej boljši kot ob porazih proti San Antoniu in Filadelfiji, ko so zadeli le skromnih 31 odstotkov in celo katastrofalnih 25 odstotkov metov izza črte za tri točke. Težave imajo predvsem člani prve peterke, ki jim ni ime Luka ali Kristaps, ohladil se je tudi nekaj časa izvrsten Tim Hardaway mlajšiv drugi peterki. Dallas je deloma uresničil pričakovanja, da bodo letos utrdili igro v obrambi, v zadnjih petnajstih tekmah so bili deveti v ligi po branjenju lastnega obroča.

Toda moštvo, ki s skoraj 44 odstotki svojih metov cilja na tri točke (po njihovem številu so peti ligi), se bo moralo vrniti k svojemu povprečju drugega dela sezone (38,4 odstotka zadetih trojk v zadnjih petnajstih tekmah), če želijo zmagovati. To je bilo razmišljanje, ki je v klub pripeljalo J. J. Redicka, veteran se počasi vključuje v igro, proti Memphisu je v slabih petnajstih minutah zadel tri od štirih poskusov od daleč. Nova tarča navijaškega gneva je Josh Richardson, ki je proti Utahu zadel pet trojk, nato pa jih toliko ni zbral skupaj na naslednjih petih tekmah. Srečanje v Dallasu bo druga priložnost tudi za Kristapsa Porzingisa, ki se v nekoč domačem Madison Square Gardnu po običajnem sprejemu z žvižgi ni in ni mogel ogreti in je zadel le šest od sedemnajstih metov.

Porzingisu je na prvi tekmi življenje grenil Taj Gibson, igra Knicksov pa temelji na zadetkih Juliusa Randlea in R. J. Barreta, ki ponavadi čakata, kateri tretji igralec se jima bo pridružil. Na prvi tekmi je bil Alec Burks z dvajsetimi točkami premalo za zmago, odličen je bil tudi na zadnji tekmi proti New Orleansu, kjer je svojemu moštvu z 21 točkami pomagal do zmage. "Ko tako oživi, ni ničesar, kar bi ga ustavilo," je po srečanju dejal Randle. Toda prvi današnji seznam poškodovanih ga je zaradi pandemijskega protokola izločil iz tekme. Morda bo priložnost dobil skoraj pozabljeni Frank Ntilikina, ki zaradi slabotne igre v napadu životari na koncu klopi Knicksov, toda njegova igra v obrambi lahko zaduši najboljše v NBA. Česar se iz lanske sezone spomni tudi Luka Dončić.