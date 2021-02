Mavericksi se v Atlanti skušajo znebiti uroka porazov

Dallas ima za sabo šest izgubljenih tekem in vse bolj panične odzive navijačev. Atlanta je mlada ekipa, ki niha med izvrstno in precej bledo igro, Mavericksi so v polni postavi in z vse boljšo pripravljenostjo četverice, ki je slabe tri tedne preživela v karanteni.

icon-expand Luka Dončić in Trae Young (v ospredju) sta od njune zamenjave na naboru 2018 za vedno povezana. Dober znak za gostujoče moštvo je bila enakomerna porazdeljenost prvih košev med štiri različne igralce, s serijo devetih zaporednih točk so prevzeli pobudo in povedli srečanje. Pri Atlanti njihov prvi zvezdnik Trae Young v prvih šestih minutah igre ni niti enkrat vrgel na koš, po dveh prekrških je sedel na klop, Luka Dončić je imel še posebej hitre roke in Camu Reddishu dvakrat ukradel žogo. Vrsta zgrešenih metov je nekoliko upočasnila napad gostov in Hawksom ponudila priložnost, da se nekoliko približajo, veteran Danilo Gallinari je s trojko poravnal rezultat. Dallas se je hranil z izgubljenimi žogami Atlante, delo jim je lajšala tudi ne ravno zavzeta obramba domačega moštva, le slab met jim je preprečeval, da bi odločneje pobegnili v vodstvo. Nekaj zaslug gre pripisati tudi Gallinariju, ki jim je nasul deset točk, čeprav je njegovo povprečje sezone devet na tekmo. Trojka Tima Hardawaya mlajšega je postavila končni rezultat četrtine, 26:22. Dallas je na začetku druge četrtine nadaljeval z odločnim pokrivanjem Younga, Joshu Richradsonu se je pogosto pridružil še en igralec, da bi čim biolj zadušili igro mladega zvezdnika. Richardson je eno od svojih odličnih obramb, blokado Younga, na drugi strani igrišča pretvoril v met za tri. Toda center domačih Clint Capela se ni menil z visoke Maverickse in vztrajno zadeval pod obročem, kar je ob zgrešenih metih Dallasa znova zbližalo rezultat. Young je začel s podajami iskati odkrite soigralce in to je Atlanti pomagalo, da je prvič na tekmi prevzela vodstvo.