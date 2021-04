Mavericksi so h Kingsom prišli po povračilo

Dodatne kvalifikacije za zadnji dve moštvi v končnici so morda vir za jeremijade v Dallasu – čeprav je tarnanje nekoliko potihnilo, odkar so se prebili na šesto mesto in so bili deležni javnega krcanja, naj se nehajo pritoževati in raje zmagujejo. A so hkrati dodatno zasolile izdihljaje rednega dela sezone, saj na zahodu sedem moštev razmišlja, ali se jim bo uspelo izogniti kvalifikacijam oziroma še stlačiti vanje. Sacramento bi potreboval manjši čudež, saj za desetim Golden Stateom zaostajajo že za sedem zmag. Poleg tega bodo večji del preostalih tekem odigrali brez Foxa. A to še ne pomeni, da so povsem razoroženi, v nedeljo so se razigrali trije igralci, Buddy Hield (25 točk, šest trojk) in Harrison Barnes (23 točk, pet trojk) sta Warriorse bombardirala od daleč, novinec Tyrese Haliburton pa se je za uvrstitev v prvo peterko oddolžil s 24 točkami in osmimi podajami. A so vseeno tesno izgubili.

Danes bodo igrali drug večer zapored, kar pomeni nekoliko težje noge. Prav tako jim bo manjkalo 30 točk in 12 podaj Foxa, s katerimi je prejšnjo nedeljo izničil 37 točk Dončića. V Dallasu morda računajo, da je to dovolj za počivanje prve peterke, toda ob takšnem razmišljanju so se letos že nekajkrat opekli. Po sobotni odlični igri Dwighta Powella je 29-letni veteran, ki je lani celil poškodbo počene ahilove tetive, dejal, da si po poškodbi ni želel le vrniti na prejšnjo raven, ampak narediti korak naprej. Pod drobnogledom je tudi Tim Hardaway mlajši, vendar iz nasprotnega razloga, zadnjih deset tekem se prebija skozi precejšnje nihanje svoje učinkovitosti. Na obeh srečanjih proti Lakersom je iz 23 metov dosegel le štiri koše. Morda bo proti Kingsom lahko popravil vtis, sploh, če bo manjkalo pol soigralcev.

Na listi poškodovanih je celotna prva peterka – Dončić (levi komolec), Dorian Finney-Smith (leva noga), Maxi Kleber (hrbet), Kristaps Porzingis (levi gleženj), Josh Richardson (desna kolenska kita). Izkšeni strelec od daleč J. J. Redick še vedno celi desno peto. Vsi imajo oznako vprašljiv, kar pomeni, da bodo o posameznih nastopih odločali pred tekmo. Vodstvo kluba o počivanju igralcev razmišlja zaradi težavnega urnika pred njimi, že jutri jih čaka Golden State z eksplozivnim Stephenom Curryjem, ki lahko na pravi večer skoraj sam premaga NBA moštvo. Nato potujejo v Detroit za četrtkovo tekmo, konec tedna sledi dvojen večer doma proti Washingtonu in znova Sacramentu.