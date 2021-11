Mavericksi so proti Nuggetsom potrdili, da znova igrajo zelo dobro

Preobrat se je začel proti koncu tretje četrtine, ko sta domača zvezdnika sedela na klopi, juriš na začetku zadnjega dela igre pa je opravila liliputanska peterka, v kateri je bil na položaju centra komaj 201 centimeter visoki Dorian Finney-Smith (8 točk, 4 skoki, ukradena žoga). Z Reggiejem Bullockom (5 točk, 2 podaji, 3 skoki) sta nanizala trojki, ki sta prinesli prednost domačim. Tim Hardaway mlajši (19 točk, 4 podaje, 7 skokov) se je razgrel prav v zadnji četrtini, v kateri je dosegel 13 točk, Jalen Brunson (17 točk, 6 podaj, 2 skoka, ukradena žoga) jih je sam zbral več kot celotna klop Denverja. Premajhen učinek slednje je bil eden od ključev do domače zmage, poleg utrujenosti, ko jim je vidno usihala moč. " V zadnjih petih minutah smo zgrešili veliko metov in bili precej razglašeni. Oni so bili boljši, zadevali so, ko je bilo treba, " je Jokić priznal, da jim je četrta tekma v šestih dneh in igranje drugi večer zapored nekoliko spodrezalo krila.

Luka Dončić (23 točk, 11 podaj, 8 skokov, 2 ukradeni žogi, blokada) konca srečanja ni dočakal na parketu, saj je tik pred koncem na njegovo levo nogo padel Austin Rivers (12 točk, 3 podaje, 3 skoki ukradena žoga), tako da je z bolečim gležnjem odšepal v garderobo. " Luka je lahko odšel sam, videli bomo, kako se bo počutil jutri, " je trener Jason Kidd dejal takoj po tekmi. Dončić in Kristaps Porzingis (29 točk, 3 podaje, 11 skokov, 2 ukradeni žogi, blokada) sta igrala tako, kot si je vodstvo kluba vedno želelo, ko je Latvijca iz New Yorka pripeljalo v Teksas. Zvezdniški par je dosegel 45 od prvih 70 točk Dallasa. A so Nuggetsi vseeno imeli tekmo v svojih rokah, glavno breme je nosil Nikola Jokić (35 točk, 6 podaj, 16 skokov, 2 blokadi), najboljši igralec rednega dela minule sezone je do konca tekme zbral največ točk v tej sezoni.

Dallas ga je načrtno načenjal z nizko postavo in hitro igro, s katero so mu pili moči, ko je igral obrambo. "Silili smo ga, da je moral pokrivati nižje in hitrejše igralce, da je delal v obrambi in se čim bolj utrudil. Toda v napadu je še vedno pošast," je po srečanju dejal Porzingis. Po besedah Kidda je Latvijec ne samo zadeval v napadu, pač pa po najboljših močeh skušal upočasniti Srba. "Nekoliko sem težji, počutim se močnejšega. Ne porabim več toliko energije v igri eden na enega," je Porzingis opisal sadove poletnega dela. Pred odgovarjanjem na vprašanja pa z zadovoljnim obrazom gledal list s statističnimi podatki, nato pa s širokim nasmehom dejal samo „Ja,“ ko so ga vprašali, ali je bilo delo dobro opravljeno. Zabaval se je tudi Hardaway, na vprašanje, kaj misli o začetku zadnje četrtine, je dejal le "bilo je iskrivo".

Mavericksi so na zadnjih dveh tekmah pokazali povsem drugačen obraz, kot na počasnem začetku sezone, ko jim met ni šel in so srečanja proti povprečnim moštvom dobivali z dobro obrambo, proti najboljšim pa pošteno izgubljali. Razcvet Porzingisa pomeni veliko olajšanje za Dončića, saj mu ni treba nositi bremena celotnega srečanja. Podobno velja za odlično igro Brunsona in dokaj stalne predstave Hardawayja. Kako trajen je ta vzbuh energije bo jasno zelo kmalu. V sredo in petek gostujejo pri Phoenixu, ki je nanizal devet zaporednih zmag (nocoj so sicer s precej težav – 99:96 – ugnali skromno Minnesoto). Nato jih v nedeljo in torek v Los Angelesu čakajo stari prijatelji Clippersi.