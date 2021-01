Mavericksi so v Dallasu pripravljeni na povračilo gostom iz Chicaga

Tako Slovenec kot Latvijec sta izpustila merjenje moči v Chicagu, tokrat jima bo lahko v spodbudo zgodnja ura, ki bo omogočila spremljanje tekme tudi občinstvu v Evropi. Dončić je po težavnem začetku sezone, ko se je moral otepati opazk, da je nekoliko okrogel, okrepil svojo pripravljenost in sedaj igra na vrhunski ravni. Njegovo povprečje zadnjih petih tekem je 30,6 točke, 11,2 podaj in 11,4 skoka. Porzingis še vedno brusi svojo igro po mesecih odsotnosti z igrišč, potem ko je moral na operacijo meniskusa v desnem kolenu. "Telesno se počutim dobro, a še vedno iščem pravi ritem, skušam sprejeti prave odločitve. Moraš biti agresiven (pri metih), ampak v položajih, ki ti ustrezajo, ne pa za vsako ceno," je svoj napredek opisal po tesnem porazu v Milwaukeeju, ko je zgrešil ključni met ob koncu tekme. Dallas je v tej sezoni spremenil svojo igro, nekoč najboljši napad lige ni več tako neustavljiv, toda zato jih odlikuje tretja najboljša obramba, prav Dončić pa je močno izboljšal igro pod svojim obročem.

Čeprav je karantena odžrla ključne obrambne igralce, Doriana Finneyja-Smitha, Maxija Kleberja, Josha Richardsona in Dwighta Powella, še vedno dobro pazijo na tekmece in so do konca mučili Milwaukee v polni postavi. Proti Chicagu se najbrž vrača poveljnik rezervne postave Jalen Brunson, na poročilu o poškodbah je napredoval iz "ne igra" v "vprašljiv". Nekaj težav z obvezno karanteno ima tudi Chicago, še vedno so brez češkega branilca Tomáša Satoranskýja, zato pa se je vrnil njihov drugi Evropejec, finski krilni center Lauri Markkanen. Bullsi so po štirih zaporednih tesnih porazih željni zmage, še posebej, ker so v Oklahoma Cityju v zadnji poldrugi minuti zapravili deset točk prednosti. "To je garaška skupina fantov, želijo zmagovati, a še ne vedo kako, to se šele učijo," jih je branil trener Billy Donovan, ki je vodenje ekipe prevzel pred sezono. Navijači Mavericksov držijo pesti, da bo neuspešna tudi učna ura v Dallasu.