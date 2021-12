Mavericksi so že z izvrstnim prvim polčasom potolkli Hornetse

Mavericksi so od prvega sodniškega žvižga s čvrsto obrambo povsem zadušila napad gostov, tako da so po dobrih treh minutah igre vodili že z 10:0. Kristaps Porzingis (24 točk, 13 skokov, 5 blokad) je začel silovito, z blokado tokrat bledega Milesa Bridgesa (7 točk, 3 podaje, 10 skokov, ukradena žoga, blokada), nato je na drugi strani igrišča zabil in dodal še trojko. Že do konca prvega polčasa je izdatno napolnil svojo statistiko z 22 točkami, 12 skoki in tremi blokadami. Ob strani mu je stal Jalen Brunson (13 točk, 8 podaj, 2 skoka, ukradena žoga), nato je njegovo delo izvrstno prevzel Trey Burke (22 točk, 6 podaj, 3 skoki, ukradena žoga). Tudi Tim Hardaway mlajši (19 točk, 4 podaje, skok) je bil tokrat bolj podoben zanesljivemu veteranu, ki od daleč polni koš tekmece (zadel je 5 od 11 metov za tri točke). Ob koncu prvega polčasa so domači vodili že za trideset točk in drugi del tekme je bilo le še zabavno križarjenje proti zmagi. " Energija na klopi je bila izvrstna, še preden se je igra začela. Fantje so igrali drug za drugega, bilo je zabavno opazovati, " je bil trener Jason Kidd zadovoljen z večerom lepe košarke.

Pohvalil je igro Latvijca, "bil je odličen v obrambi, pomagal je soigralcem, varoval je obroč. V napadu je pustil, da je igra prišla do njega, da ga je žoga našla." Porzingis, ki je skoraj pozabil, da ga čaka medijska soba, ne samo ni čutil teže igranja drugi večer zapored, ampak mu je to celo ustrezalo. "Sliši se čudno, ampak skoraj se bolje počutim na drugi tekmi, kot pa na prvi, ko moram šele pognati telo. Drži, da so nekatera srečanja telesno boj zahtevna, včerajšnje ni bilo, ampak danes sem se počutil bolje. Še vedno sem mlad, ampak včasih sem kot starec, telo je malce zarjavelo." Tudi on je bil zadovoljen z večerom, "dobro smo začeli, nato se je to preneslo na vse ostale, vstopil je Trey in vnesel iskro v napad." Burke je bil po tekmi upravičeno samozavesten, "moštvo mi zaupa, trener mi zaupa, vem, kaj lahko prinesem ekipi." Poudaril je, da so se pred srečanjem veliko pogovarjali o energiji ob začetku, "nemudoma smo hoteli dati ton igri. Prva peterka je opravila dobro delo, druga ga je nadaljevala. Tekma bi moral biti prototip naše igra, predvsem zaradi energije, s katero smo začeli."

Drži, da so Hornetsi v Dallas prišli precej razredčeni zaradi težav s covidom, manjkal je njihov prvi organizator igre LaMelo Bal, pa center Mason Plumlee in dva ključna igralca s klopi, Jalen McDaniels in Ish Smith. Toda eno najboljših napadalnih moštev lige je predvsem treščilo v zid, ki so ga skozi vso tekmo Mavericksi gradili okoli svojega obroča. Porzingisova blokada Bridgesa sredi druge četrtine je dvorano dvignila na noge. "Za pol sekunde sem misli, to se lahko konča zelo slabo, a nisem skočil prepozno, drugače bi bilo to zabijanje leta," se je smejalo Latvijcu. Dallas je prav tako precej bolje lovil odbite žoge (58 skokov proti 45 Charlotte), kar se je odrazilo v 22 točkah iz hitrih prenosov žoge (gostje so jih dosegli le devet). Poleg tega so zadeli skoraj skoraj 52 odstotkov metov iz igre, od tega je bilo 19 trojk (lepih 46 odstotkov). "V tekmah, ko nam ni šlo v napadu, je to bilo večinoma zaradi slabega meta, tovrstna energija se je nato prenesla na obrambo. Toda nocoj nam je šlo dobro na obeh straneh igrišča in sami vidite rezultat," je Porzingis pojasnil povsem drugačno podobo moštva.