Mavericksi v četrti tekmi branijo prednost domače dvorane

Dončićeve težave so se začele kazati v drugem polčasu tretjega srečanja, vzel je tableto proti bolečinam in masiral vrat in levo ramo. To ni bistveno vplivalo na njegovo igro, v drugem polčasu je zbral osemnajst točk, od tega deset v zadnji četrtini. " Vprašljiv ponavadi pomeni, da bo igralec v večini primerov nastopil, vsaj tako je bilo z drugimi moštvi in pri našem, " je Carlisle v soboto ocenjeval možnosti za nastop Slovenca. Ta bo odvisen od njegovega današnjega počutja pred tekmo. Nekaj tolažbe je napredek Maxija Kleberja v status verjeten, kar pomeni, da se težave Nemca z desno ahilovo tetivo izboljšujejo. Ta že tedne ovira J. J. Redicka , izkušeni strelec izza črte za tri točke od srede maja skuša svojo desno peto spraviti v red za pomoč novemu moštvu v končnici. Pri Clippersih je vprašljiv nastop veterana Serga Ibake , ki ga pesti boleč hrbet.

Ob težavah Slovenca je še toliko bolj pomembno, da ostali Mavericksi strnejo vrste, in to dobesedno v obrambi, kjer imajo največ težav. V tretji tekmi so Clippersi nizali prodore in polaganja žoge v obroč. "Nimajo nikogar, ki varuje obroč, zato skušam priti do njega," se Paul Georgeni zapletal v kakšne prehude košarkarske taktične formule. Glavna napadalna orožja Dallasa (Dončić, Tim Hardaway mlajši, Jalen Brunson) ne slovijo po svoji vrhunski obrambi, a morajo bolj pomagati svojim velikim soigralcem, glavno breme pa nosi Porzingis. Prvi center moštva je bil v lanski sezoni pogosto obrambi zid, po drugi operaciji kolen pa se zdi premalo gibljiv, letos je imel najslabšo sezono po številu blokad in ukradenih žog. Latvijcu ne pomaga niti padec učinkovitosti v napadu, na tretji tekmi je zmogel le devet točk in zadel tri od desetih metov.

Porzingisove težave so nekoliko zasenčile upad pri drugih igralcih. Dorian Finney-Smith je na prejšnjih dveh srečanjih zadel le štiri od šestnajstih metov, tudi v obrambi ni opravil bleščečega dela. Tudi Josh Richardson, ki je v Dallas prišel kot pomembna okrepitev obrambnih vrst, tega ni pokazal. Clippersi morda ne znajo ustaviti Dončića, toda po besedah trenerja Tyronna Luejaso "končno našli način, kako napadati, v obrambi pa razumemo, kaj moramo narediti in kako omejiti naše napake." Po tretji tekmi, v kateri so odbili začetni juriš Dallasa (ki je vodil že za 19 točk) in niso podlegli pritisku bučeče dvorane, se pred četrtim srečanjem zdijo bolj stabilno in samozavestno moštvo. "V napadu imamo dovolj orožij, da dosežemo težke zadetke in si prav tako ustvarimo priložnosti za lahke mete. Toda obramba je tista, kjer moramo biti izvrstni," je napovedal George.