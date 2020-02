Mavericksi v Orlandu preizkušajo kemične reakcije

Občutljivi desni gleženj slovenskega zvezdnika je pozdravljen, Mavericksi so v sedmih tekmah brez njega zabeležili štiri poraze. Pozitivna stran tega obdobja je vzpon Kristapsa Porzingisa , ki je znova zaigral na ravni newyorškega zvezdnika, vrnitev Dončića pa ga ni zasenčila, ampak sta proti Sacramentu igrala v tandemu in s postavljanjem blokov ter podajami drug drugemu pomagala k dobri igri. "Za zmago v tej ligi potrebuješ kemijo (med igralci). Proti Sacramentu sta oba dosegla veliko točk, zato je bil vtis, da je vse dobro. Toda ne smemo se osredotočiti kdo zadene katero točko, ampak na kemijo," je po sredinem treningu poudaril Carlisle.

Mavericksi imajo pred sabo še 27 tekem, železno pravilo NBA je, da raven igre v ligi po zimskem premoru zraste in se začne oster boj za prvih osem mest. Tokrat ima trener Rick Carlisle na voljo vse igralce, razen seveda Dwighta Powella , ki je z raztrgano tetivo končal sezono. Vsi so spočiti, saj je v Chicago odšel le Luka Dončić , zadnja tekma je bila prepričljiva zmaga proti Sacramentu.

"Naelektreni Slovenec v napadu počne vse, je šesti strelec lige, tretji v podajah in dvajseti v skokih. Nihče pa ni boljši od njega v vseh treh kategorijah skupaj (28,9 točk, 9,5 skokov, 8,7 podaj)," so na največjo nevarnost, ki preti njihovem moštvu opozarjali na blogu Orlanda portala SB Nation. Po njihovih besedah je najbolj nevaren, ko mu drug igralec postavi blok pred obrambo, nato pa skupaj napadeta obroč. "Pri tem je pokazal mojstrsko inteligenco, navigacijo in zvijačnost do velikih nasprotnih igralcev, medtem ko svojega branilca pusti za sabo," mu pojejo hvalo. V navezi s prenovljenim Porzingisom morda postajata orožje, na katerega je upalo vodstvo kluba, ko je lani Latvijca pripeljalo iz New Yorka.

S Sethom Curryjem in Timom Hardawayjem Jr.-jem je to najboljše moštvo pri metanju trojk. Po besedah Jaka Kempa iz časnika The Athletic je prav Curry lahko (ne tako) skrito orožje Dallasa za presenečenje v končnici. Mlajši član slovite košarkarske družine ni ravno bleščeče začel sezone, morda tudi zaradi tega, ker se je treba naučiti, kako igrati poleg Dončića, "enega najbolj enkratnih talentov v zgodovini športa". Kemp ugotavlja, da je po statistiki Seth boljši strelec od svojega slovitega brata Stepha, in eden najbolj učinkovitih napadalcev v ligi. V novem letu pa je njegova natančnost pri metih z razdalje še precej narasla, nekaj težav ima sicer pri branjenju nasprotnih igralcev.