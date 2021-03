Mavericksi v skoraj polni zasedbi proti razredčenim Thundersom

Dallas je prvi del sezone končal z zmago proti Thunderjem, že takrat brez Dončića. Drugič, na začetku drugega dela sezone, so srečanje proti Oklahomi odigrali brez obeh zvezdnikov, trener Rick Carlisle je njuno odsotnost utemeljil kot "okrevanje po poškodbah" in napovedal, da bomo v drugem delu sezone priča še več takšnim "okrevanjem". "To zagotovo ni podcenjevanje Oklahome," je dejal pred takratno tekmo, Thunderji pa so si mislili svoje in že v prvi četrtini dobesedno povozili Maverickse, nato pa preživeli nalet gostov ob koncu. Tokrat Dallas ne bi smel imeti takšnih težav, jedro moštva je nared, manjkajo le Willie Cauley-Stein, ki je še vedno ločen od moštva zaradi pandemijskega protokola, JJ Redick, ki zdravi desno peto, ter novinec Tyrell Terry, ki ne igra zaradi osebnih razlogov. Oklahoma City je v precej večjih težavah: poleg Gilgeousa-Alexandra (stopalo) manjkajo šeLuguentz Dort (ki mora počivati po udarcu v glavo), Darius Bazleyima težave z ramenom, Mike Muscala z gležnjem, prvi trije so del prve peterke. Ne igra niti veteran Al Horford, saj ga je klub, ki je sredi prenove, do konca sezone postavil na stran, da bodo imeli več prostora za mlade igralce.

Dallas se je konec tedna opekel dvakrat zapored. Najprej jih je v tekmi brez Dončića (uradna razlaga je bil boleč hrbet) premagala Indiana, nato je bil brez obeh, ko je Slovenec zbolel, Porzingis pa dal počitek kolenom, tako da je bil v zadnjih minutah tekme boljši tudi New Orleans z Zionom Willimasonomna čelu. Izgubljene tekme proti klubom, ki imajo več porazov kot zmag, so v drugem delu sezone še toliko bolj boleče, saj je položaj na lestvici vse pomembnejši. Strategija ohraniti moštvo čim bolj zdravo in spočito za končnico je smiselna le, če se moštvo uvrsti v končnico. Vsi proti oslabljeni Oklahomi pričakujejo zmago – ključ do nje sta nekoliko živahnejša prva četrtina, v kateri Mavericksi radi zaidejo v težave in porabijo precej moči, da nadoknadijo zaostanek, ter trdo delo v obrambi vso tekmo, ne le v trenutkih, ko jim gre za nohte. Pelicansi so v zadnji četrtini, ko naj bi moštvo najčvrsteje branilo svoj koš, zadeli polovico vseh metov.