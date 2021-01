Med igralci Miamija, ki so v karanteni, tudi Dragić

Miami bo okoli teden dni brez jedra moštva, za zdaj za okuženega velja (čeprav to uradno ni potrjeno) le Avery Bradley. Ostalih sedem naj bi moralo v izolacijo zaradi stika z okuženim. Po pravilih NBA to pomeni skupaj vsaj 15 minut bližine (manj kot šest čevljev oziroma slaba dva metra) v obdobju 24 ur, karantena v tem primeru traja do sedem dni. Trenerju Eriku Spoelstri je tako ostalo devet igralcev, včeraj so bili trije od njih na spisku poškodovanih. Meyers Leonard (rama) in Kelly Olynyk(prepona) sta imela oznako, da je njun nastop vprašljiv, Gabe Vincent(koleno) pa je bil naveden kot verjeten. Če Miami ostane še brez dveh od njih, bodo morali odpovedati vse tekme, dokler znova ne bo na voljo vsaj osem Heatov.

Podobno zdesetkane vrste ima tudi Filadelfija, včeraj je proti Atlanti nastopila brez osmih igralcev in bila prepričljivo poražena (112:94, v zadnji četrtini so zaostajali že za 35 točk). Nocoj bi morali drug večer zapored igrati z Miamijem, če bo do tekme sploh prišlo, jim je lahko v tolažbo, da bodo tudi Floridčani morali do konca postrgati klop. Član prve peterke Duncan Robinson je med ponedeljkovimi testiranji v Bostonu za spletni portal Reddit dejal, da gre "za res edinstven začetek sezone. Zdi se mi, da je splošno razpoloženje naklonjeno igranju, a hkrati vsi želijo biti predvsem varni. Liga dela vsem, da bi doseglo oboje."

Vodstvo NBA je decembra objavilo urnik za samo pol sezone, saj so že takrat predvidevali, da bodo morali v drugi del vključiti prestavljene tekme. Teh je bilo včeraj skupaj štiri, vključno s srečanjem med Dallasom in New Orleansom. Sindikat igralcev NBA je že dal vedeti, da ne bo pristal na več mesecev igranja v izoliranem okolju, kot so to počeli lani v Orlandu. Po ponedeljkovem sestanku sindikata in vodstva lige se bo danes na izrednem srečanju sestal svet guvernerjev lige in razpravljal o razmerah. Če se bo število okuženih še naprej povečevalo in se bodo kopičile odpovedi tekem, se kot morebitna rešitev pojavlja začasna ustavitev tekmovanja.