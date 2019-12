Mehiška fiesta Dallasa in Detroita

Maverickse čaka ekshibicijska tekma z Detroitom, NBA je kluba poslala v Mehiko. Toda rezultat šteje kot del prvenstva, Dallas potrebuje zmago, Luka Dončić pa bo skušal nadaljevati svojo rekordno serijo.

Blake Griffin (levo) in Luka Dončić sta pogonska motorja svojih moštev FOTO: AP

V Ciudadu de México je stotnija predstavnikov medijev pred hotelom dve uri vztrajno čakala na avtobus Dallasa, ki se je prebijal skozi mestno gnečo, še bolj gosto zaradi bližnjih praznikov. Ko je s krepko zamudo prispel in so igralci začeli izstopati iz njega, so jih pričakale kamere, toda nič se ni moglo meriti z vznemirjenjem in vpitjem "Luka!, Luka!", ko se je prikazal 20-letni Slovenec. "Kamorkoli pridemo, je v središču pozornosti. To ni nekaj novega ne zanj ne za nas. Je eden najbolj priljubljenih igralcev na svetu. Eden najboljših na svetu. Kamorkoli gre, je okoli njega veliko vznemirjenja," je bil trener Mavericksov Rick Carlisle zadovoljno sprijaznjen s truščem okoli najboljšega igralca v njegovi ekipi. Ta bo zagotovo prvi zvezdnik srečanja, ne samo zaradi svojega razkošnega talenta na igrišču, pač pa tudi zaradi tekoče španščine, saj je praktično odrasel v Španiji. Njegovi sicer redkobesedni odgovori na novinarska vprašanja so ponavadi najdaljši in najbolj sproščeni prav v španščini.

Dončić ni edini igralec, ki zna špansko, za v Portoriku rojenega J.J. Bareo je materin jezik, v letih pri Sevilli se jo je naučil tudi Kristaps Porzingis. Toda mehiški in drugi novinarji so se gnetli predvsem okoli Dončića. "Upam, da bodo gledalci uživali v tekmi, nam je v veselje, da smo lahko tukaj, zagotovo se bomo imeli fino," si je Slovenec zaželel dobre predstave pred več kot 20.000 gledalci v razprodani Areni de la Ciudad de México. NBA skuša s tovrstnimi gostovanji razširiti svoje domet, še posebej, ker se v ZDA sooča z zaskrbljujočim padanjem gledanosti. Pri igralcih pa poskrbijo za prekinitev ustaljenega ritma sezone in včasih prinesejo razpoloženje in igro, ki spominja na eksibicijske tekme. Toda Mavericksi ne smejo pozabiti, da vsaka zmaga šteje, do sedaj pa so nabrali že nekaj bolečih porazov proti moštvom z dna lestvice. Tri dni časa so imeli za premislek, kaj vse je bilo krivo za doma izgubljeno tekmo proti Sacramentu. Eden od razlogov je zagotovo izjemno razpoloženi Nemanja Bjelica, ki odločil tudi naslednje srečanje s Houstonom. Najbolj srečen gost v Dallasu pa je bil morda direktor Kingsov Vlade Divac, globoko utrujen od nenehnih kritik, ker se na naboru 2018 ni odločil za Dončića. Ta bo na jugu skušal nadaljevati svojo serijo tekem, v katerih dosega vsaj 20 točk, 5 podaj in 5 skokov. Zbral jih je že devetnajst zapored in prehitel Michaela Jordana, pred njim je le še Oscar Robertson (29 zaporednih tekem) iz daljnih šestdesetih.

Blake Grifiin je tarča govoric o prodaji, te ga selijo tudi v Dallas. FOTO: AP