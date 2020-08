Miamiju tudi brez Butlerja pomembna zmaga nad Bostonom

Miami je še pred začetkom drugega srečanja v dveh dneh ostal brez prvega zvezdnika Jimmyja Butlerja, ki je pestoval zatekel desni gleženj. Ostali so prevzeli breme in v napeti tekmi vodili od začetka do konca, nekaj sence je pustila le poškodba sicer znova odličnega Gorana Dragića, ki je v zadnjih sekudah z bolečim gležnjem odšepal z igrišča.

icon-expand Goran Dragić niza dobre tekme, tudi proti Bostonu je bil eden od ključnih igralcev za zmago. FOTO: AP

Heati so dokazali, da lahko premagajo tudi čvrsti Boston, celo brez svojega najboljšega igralca. Kar pomeni, da so bili vsaj enkrat boljši od vseh štirih ekip vzhoda, ki jih analitiki v končnici štejejo med najbolj nevarne. Poleg Celticsov so ugnali še Buckse, Raptorse, in 76erse. Tudi trener Bostona Brad Stevens je dejal, da so "strašno moštvo v končnici, igrajo lahko zelo raznovrstno. Zelo težko jih bo štirikrat premagati." To raznovrstnost so pokazali, ko so po naporni tekmi s Torontom in porazu ob koncu zbrali telesa in misli za nov večer težke košarke. Duncan Robinson (21 točk) je s petimi trojkami upravičil vzdevek zlata roka, dve sta prišli v ključnih trenutkih zadnje četrtine. Bam Adebayo (21 točk, 12 skokov) je bil Miamijev steber pod košem, ob številnih prekrških nad njim je imel kar 18 prostih metov (zadel jih je 11). "Soigralci so računali name, zato sem se odzval," je našel preprosto razlago za dobro igro.

icon-link Statistika Gorana Dragića na tekmi Miami Heat - Boston Celtics. FOTO: Sofascore.com

Kelly Olynyk ni imel najboljšega izkoristka svojih metov (slabih 37 odstotkov), toda s 15 točkami, 8 podajami in 6 skoki je bil osvežitev prve peterke brez Butlerja. Dragić kot ponavadi ni začel v prvi postavi, toda nova odlična predstava (20 točk, 3 podaje, 3 skoki) vse bolj kaže, da bo trener Erik Spoelstra prej ali slej zadnje tekme bledega Kendricka Nunnaposlal na klop in veteranu vrnil dirigiranje začetne postave. Seveda, če bo gleženj hitro nared. Od začetka razpoložen Miami

Trener Miamija Spoelstra je Butlerja v prvi postavi nadomestil z Olynykom, ki je dobro igral na obeh tekmah v Orlandu, Dragića pa pustil na klopi in vztrajal pri Nunnu, kljub njegovim težavam v ponedeljek. Kakšna tekma se obeta, sta pokazali prvi dve minuti, ko ob trdih obrambah nobeno moštvo ni doseglo koša. Potem so Heatovi strelci, predvsem Jae Crowder in Robinson, našli ritem.

Dragić je vstopil v osmi minuti in z metom preko turškega centra Enesa Kanterja nadaljeval v formi iz prejšnjega večera. Na drugi strani igrišča je Turek pestil obrambo Miamija s svojimi skoki v napadu in koši iz teh drugih priložnosti. Tudi mladi napad Bostona Jayson Tatum in Jaylen Brown je igral vse bolj natančno, tako da so zaostanek ob koncu prve četrtine znižali na pet točk (33:28).

Meti za tri Miamija so bili natančni tudi na začetku druge četrtine in ohranjali njihovo prednost. Tyler Herro je s tremi pokazal, da gredo od rok tudi njemu, Heati pa so imeli odličnih pet minut. Andre Iguodala se je s svojo tisočo trojko kariere pridružil štirim soigralcem, ki so zadevali od daleč. To je postalo nekaj težje v drugem delu četrtine, ko je Boston strnil obrambo.

Prebudil se je tudi Adebayo in z odločnim zabijanjem izpod koša na noge dvignil domačo klop (Miami so uradno določili za domače moštvo srečanja). Krilni center je nato postal osrednja os napada, nizka postava Celticsov pa ga ni znala ustaviti drugače kot s prekrški. Zato je trener Stevens v igro znova poslal Kanterja. Zadnji met Miamija je precej zgrešil obroč, toda polčas so vseeno končali z lepo prednostjo dvanajstih točk (63:51).

Navijači Miamija so upali, da se bodo Heati iz slačilnice vrnili enako razpoloženi, kot so bili prvih 24 minut. Olynyk je s trojko še okrepil njihova pričakovanja. Floridčani so v tudi gozdu zelenih majic še vedno našli pot do koša, čeprav vedno težje. Nato je serija šestih zaporednih točk Bostona spodbudila Spoelstro, da prekine igro z minuto odmora. Dragić je v igro vstopil v sedmi minuti, ko je Boston že dihal za ovratnik Miamija. Natančnost metov za tri slednjih se je nekoliko unesla, prav tako je žoga nekoliko počasneje krožila med igralci, kot da se pozna breme druge težke tekme zapored. Ob nizki postavi Celticsov je Adebayo v napadu preskakoval tekmece, a so bili njegovi meti s črte za proste mete precej nenatančni.

Ob šestem prekršku Marcusa Smarta je Boston ostal brez enega svojih najbolj zagrizenih branilcev, trener ga je posadil v prvo vrsto, da je v dvorani brez gledalcev glasno spodbujal soigralce. Ti so rabili dodatno pomoč, saj so Heati znova ušli na dvomestno razliko. Olynyk se je spretno postavljal na pot zelenih napadalcev in jih silil k prekrškom v napadu. Vtis tretje četrtine za Boston je popravil Kemba Walker, ko je z metom čez pol igrišča znižal na 91:83. V zadnjem delu srečanja je Miami začel izgubljati zagon. Boston ni igral najbolje, a so vseeno počasi razžirali prednost Floridčanov. Spoelstra je po treh minutah počasnega drsenja skušal z minuto odmora vliti nekaj dodatne energije v utrujena telesa. Pomagala je Dragiću, s trojko in košem v naslednjem napadu so lažje zadihali. A Boston je še naprej jurišal na zmago.

Gordon Hayward je prodrl pod koš, zadel in dobil še prosti met. Na drugi strani sta Adebayo in Iguodala z zabijanji vlivala energijo moštvu. Toda njihovi meti od daleč so bili nenatančni, Boston pa ni popuščal in je razliko znižal na le štiri točke. Toda zlata roka Robinson z dvema trojkama in Walker z odgovorom sta oznanila, da bo napeto do konca. Miami je sedem točk prednosti in 21 sekund ločilo od zmage.

