Heati iščejo način, kako se izzviti iz primeža slabe igre

Goran Dragić je vrnitev v prvo postavo Miamija nemudoma oznanil s prvim košem za domače in nato podajo za trojko Kellyja Olynyka. Heati so po sedmih porazih v zadnjih osmih tekmah potrebovali novo iskro v napadu, trener Erick Spoelstra je upal, da bo veteran lahko pognal zastalo kolesje. Dragić, ki je začenjal tekme v lanski končnici, je s trojko nadaljeval učinkovito igro, Miami pa je hitro povedel. Odločni Jimmy Butler je s prodori pod obroč načenjal obrambo gostov, ti so kopičili prekrške nad Bamom Adebayem, ki je pridno nizal točke s črte za proste mete. Tyler Herro se je razživel tudi v novi vlogi začenjanja s klopi, kjer ima manj žogo v rokah in se bolj osredotoča na zadevanje, njegovi zaporedni trojki sta še dodatno poživili napad domačih. Miami je ob koncu četrtine tako vodil za 13 točk (40:27).