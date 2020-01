Miami jemlje mero Knicksom

Petkova tekam je ponovno razkrila slabosti moštva, predvsem zadnja nihanja v obrambi, ki naj bi bila eno od njihovih najmočnejših orožij. To ni prvi tovrsten spodrsljaj v tej sezoni (nemudoma pride na misel tekma v Washingtonu), drugo moštvo vzhoda pa si jih ne sme več privoščiti veliko, če želi obdržati sicer presenetljivo vlogo enega favoritov vzhodne konference. Ali so narasla pričakovanja navijačev preveč optimistična, bo pokazalo nadaljevanje sezone, ko bodo najboljša moštva stopnjevala pripravljenost.

"Na gostovanjih še vedno iščemo potrebno zrelost, da bi bili bolj stanovitni," je trener Erik Spoelstra opisal težave Miamija , ko so v Brooklynu izgubili srečanje z Netsi in zabeležili deseti poraz v dvajsetih tekmah v gosteh. V zadnjih minutah, ko se je odločala tekma, bi jim prav prišla obramba Justisa Winslowa . Ta je po petnajstih tekmah izven igrišča je v Indiani odigral 16 minut, nato pa se znova znašel na listi poškodovanih. Udarnina kosti v spodnjem delu hrbta očitno še ni pozdravljena, v prihodnjem tednu pa naj bi odšel na pregled k specialistu.

Vzhod za zdaj išče, kdo bo izzivalec "grške zveri", neumornega atleta Giannisa Antetokounmpa in za zdaj najboljšega moštva sezone, Bucksov iz Milwaukeeja. Tudi strokovnjaki menijo, da je lahko Miami v svoji najboljši podobi resna grožnja. Če Bam Adebayo in Meyers Leonard zapolnita dostop do koša, obramba na črti za tri prepreči ploho trojk Brooka Lopeza (in Khrisa Middletona), v napadu pa njihovi strelci zasujejo koš Bucksov, ti lahko zdrsnejo v težave.

A te se za zdaj bolj oklepajo Heatov, vsakokrat, ko navdušijo, sledi hladen tuš, kot je bil Brooklynski po lepi predstavi v Indianapolisu. "Smo dobro košarkarsko moštvo. Fantje se tega zavedajo. Ta skupina ima precej samozavesti, ta lastnost moštva mi je všeč," Spoelstra verjame v ekipo. Jimmy Butler in Adebayo sta postala osrednja stebra prve peterke, Goran Dragić adut s klopi. "Vemo, kaj moramo narediti, kar je dobro. Sedaj moramo to le še izpeljati," je dejal slovenski veteran.

Predvsem morajo izboljšati svojo igro v gosteh, doma so s 17 zmagami in le enim porazom najboljše moštvo lige. Po besedah Dragiča morajo tudi v na gostovanjih "igrati z enako zavzetostjo, kot to počnemo v Miamiju". Ali se je še ena lekcija iz Brooklyna vpila v njihovo zavest, bo pokazala že Manhattan.