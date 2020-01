Miami na floridskem dvoboju v Orlandu

Na tekmi ni štirih igralcev Magicov, Jonathana Isaaca , Aarona Gordona , Al-Farouqa Aminuja in Michaela Carterja-Williamsa . Najbolj jim manjkata člana začetne peterke Gordon in Isaac, slednji si je koleno poškodoval v sredo na tekmi v Washingtonu.

Mimi je doslej zmagal le enkrat, ko je igral dva večera zapored. Prejšnji teden se je najprej mučil z Indiano, nato še s Filadelfijo, obe tekmi je v napetih zaključkih zmagal za točko, pri Sixersih je bil potreben še podaljšek. Posledice so izbruhnile dva dni kasneje, ko so na gostovanju pri zdesetkanih, z vseh vetrov nabranih Wizardsih v Washingtonu proti vsem pričakovanjem izgubili. Orlando je krepkejše moštvo od Wizardsov, na osmem mestu se borijo za vstop v končnico. A jih mučijo podobne težave s poškodbami.

Neprijeten prizor je napovedoval hudo poškodbo, kasneje se je izkazalo, da bo sicer moral počivati več tednov, a so vezi ostale cele. Isaac je izvrsten obrambni igralec, z 211 centimetri izjemno gibčen, njegove dolge roke in izjemna zmožnost predvidevanja, kam bodo tekmeci podali ali kdaj bodo vrgli, pa ga uvrščata na drugo mesto v NBA po številu blokiranih metov (2,5 na tekmo) in na deseto po ukradenih žogah (1,6 na tekmo).

Pri 22 je skupaj s prvim naborom iz 2017Markellom Fultzom, Gordonom, centrom Mojem Bambo in 16. izbiro lanskega nabora Chumo Okekejem jedro prenove, ki poteka v Orlandu. Poškodbe pestijo tudi veterane, vključno z odličnim črnogorskim centrom Nikolom Vučevićem. Lanski udeleženec tekme zvezdnikov je zaradi zvitega gležnja manjkal tri tedne, poškodovan je bil Terrence Ross, prva rezerva ekipe, vse to pa je pripomoglo k slabemu začetku sezone s 15 zmagami in 19 porazi. Tako ta sezona verjetno ne bo ponovitev prejšnje, v kateri so bili Magici v štirih tekmah trikrat boljši od južnih sosedov.

Okleščeni Orlando ima največje težave pri skoku, Miami pa je drugo najbolj poskočno moštvo v NBA, saj ujamejo skoraj 53 odstotkov odbitih žog. Heati na gostovanjih niso tako bleščeči, kot na domačem igrišču, prišteti je treba tudi utrujenost (čeprav sloviti NBA-jevski upokojenec Kevin Garnett trdi, da je vedno igral bolje na drugi tekmi zapored), toda stavnice jim dajejo prednost. Tudi zaradi okrepljene samozavesti. »Veliko najboljših igralcev je vedno trdilo, da je samozavest to, kar loči dobre igralce od vrhunskih in dobre ekipe od vrhunskih. V Miamiju so začeli verjeti vase, v to, da imajo šampionski klub, ki lahko doseže zelo veliko,« ugotavlja Greg Anthony, nekdanji košarkaš, sedaj pa analitik za televizijo NBA TV.