Miami na težkem gostovanju pri Clippersih

MOŠTVI

Ob začetku drugega dela sezone lestvica zahodne konference dobiva pričakovano podobo. Na vrhu sta obe moštvi iz Los Angelesa, razlika med Lakersi in Clippersi je vse manjša. Slednji so zmagali osem od zadnjih desetih tekem, med njimi je tudi zmaga 122:117 proti Miamiju, na tekmi, ki se je lomila do zadnjih minut, Kawhi Leonard pa je dosegel svoj prvi trojni dvojček (dvomestno število točk – 33, podaj – 10 in skokov – 10). Domačim sta manjkala poveljnik klopi Goran Dragić in izjemni novinec Kendrick Nunn, oba sta tokrat nared za igro, a precej okrepljeni so tudi Clippersi, igrala bosta oba člana prve peterke Patrick Beverley in Paul George.

Ob moštvi imata za sabo zmagovita ponedeljkova večera, Clippersi so doma proti San Antoniu zaostajali že za petnajst točk, a so v zadnjih dveh minutah preobrnili potek srečanja in tesno zmagali s 108:105. Heati so v Miamiju povsem zasenčili Filadelfijo (137:106), njihov prvi zvezdnik Jimmy Butler je dosegel 38 točk, ob strani mu je stal Goran Dragić s 24. "Ne skrbi me napad, ne skrbi me obramba. Vse, kar me skrbi, je zmagovanje," je Butler še enkrat več poudaril končni cilj. "Tudi fantje okoli mene zanima samo to. Dokler igramo tako (kot so proti Filadelfiji) in zmagujemo, sem srečen, ne glede na to kdo in kako meče na koš. Tukaj smo zato, da zmagujemo."