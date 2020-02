Miami ob upokojitvi številke 3 potolkel Cleveland

Večer v Areni American Airlines je bil posvečen slovesu od številke tri, ki jo je dolga leta nosil njihov zvezdnik Dwyane Wade. Nekdanji soigralci so ga podprli z več kot prepričljivo zmago proti Cavaliersom (124:105), Goran Dragić je k njej prispeval 16 točk.

Čustveno slovo od Dwyana Wadea in njegove številke tri je napolnilo konec tedna v Miamiju.

Slavljenje dolge simbioze Miamija in Wadea se je začelo že v petek, ko so se spominjali njegove kariere pri Heatih, v nedeljo jo bodo zaključili s premiero njegovega avtobiografskega dokumentarnega filma D. Wade: Life Unexpected (D. Wade: Nepredvideno življenje). "Govorimo o meni, toda hkrati o vseh nas. O Miamiju, vseh soigralcih skozi leta, o vseh, ki so se odrekali, navijali, jokali, uspeli smo skupaj. Vsega tega nisem storil sam," je dejal navdušeni dvorani. Njegova družina pa je majico s številko tri, peto upokojeno v zgodovini kluba, dvignila pod strop.

Podlago za živahno razpoloženje so pripravili igralci Miamija, ki so ob polčasu vodili že za trideset točk. Razlika med njihovo igro v gosteh in doma je kot dan in noč, hkrati drži, da je Celeveland ta hip idealno moštvo za prepričljive zmage, še posebej, ker so bili brez Kevina Lovea. Pri domačinih je manjkal prvi zvezdnik Jimmy Butler (osebni razlogi), toda ostali udeleženci zvezdniškega konca tedna v Chicagu so uspešno zapolnili praznino. Na koncu je sedem igralcev doseglo dvomestno število točk, največ Kendrick Nunn (25 točk, 8 podaj, 2 skoka). Med njimi je bil tudi Dragić (16 točk, 4 podaje, 4 točke). Največ podaj, devet, je imel njihov vse boljši center Bam Adebayo (še 15 točk in 3 skoke). Neustavljiv napad

Goran Dragić je Wadea počastil z oznako "najboljši vseh časov".

Miami je tekmo začel s polno paro, trojkami Duncana Robinsona in Kellyja Olynika, nato so zapovrstjo zadeli vseh prvih devet metov. Cleveland je sredi četrtine nekoliko umiril nalet domačinov in z meti z razdalje nekoliko znižal zaostanek. Dragić je v igro vstopil v drugi polovici četrtine, Heati pa so znova začeli višati prednost. Toda v četrtini, kjer sta obe moštvi zadevali več kot 65 odstotkov metov, ta ni bila pretirana (38:32). Rezervna peterka Miamija je pokazala zelo dobro obrambo, a je bila v napadu nekajkrat preveč ustvarjalna in ni izkoristila priložnosti, ki jih je ponudila čvrsta igra pod domačim obročem. Kljub temu so počasi višali prednost in ob vse bolj tekočem napadu domačinov je Cavaliersom zmanjkovalo odgovorov, kako jih ustaviti. Ob koncu četrtine je prednost presegla trideset točk, nato se ustavila pri 82 proti 52.

