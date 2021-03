Miami znova meri moči z razdraženo Atlanto

Poraz proti Heatom je bil zadnji žebelj v krsti Piercea, potem ko moštvo tudi po nakupu Danila Gallinarija in Bogdana Bogdanovića ne kaže znakov, da se bo uvrstilo v končnico. Nekoliko bode v oči, da ostaja vrh kluba, ki je Luko Dončića zamenjal za Younga, odslovili pa so trenerja, toda sfižila so se tudi pričakovanja, da bodo okoli mladega zvezdnika ustvarili enega najboljših napadov v ligi. Po slabi polovici sezone so Hawksi deveti po učinkovitosti v napadu, 25. v obrambi ter komaj enajsti v ne ravno težki vzhodni konferenci. Veterani so ali podlegli poškodbam ali imajo precej manjši vpliv na igro, kot pa so pričakovali v klubu. Včasih takšni ostri rezi prebudijo moštvo in mu vlijejo novo energijo. Young je v nedeljo igral precej pod svojo ravnjo, Bogdanović je na listi poškodovanih napredoval do vprašljivega. Še en vrhunski večer Johna Collinsa, poskočnost Clinta Cappele ter vsaj običajni Young s svojim povprečjem 26 točk in Miami se lahko znajde v težavah.

Pri Heatih je bil po prvem popoldanskem poročilu o poškodovanih igralcih še vedno vprašljiv nastop Butlerja, ki zdravi vneto desno koleno. Soigralci na čelu s Kendrickom Nunnom so prevzeli breme prvega zvezdnika in na prvem srečanju odpravili goste iz Georgie. Goran Dragić po vrnitvi z bolniškega dopusta zaradi zvitega gležnja igra odlično, vrača se tudi Tyler Herro. Po seriji šestih zmag so najbolj vroče moštvo v ligi, pred sabo imajo enega najlažjih urnikov, vrsta dobrih mladih igralcev jim daje možnosti, da se do roka, 25. marca, še okrepijo, če bodo šli po podobni poti kot lansko leto. Njihova rak rana ostaja zapravljanje žog, po tem merilu so najslabši v ligi, dobro jim ne gre niti skakanje za odbitimi žogami v napadu. Kar pomeni, da je težko dosegati koše, če izgubljaš žogo ali ne prideš do nje. Toda po zelo težavnem začetku se je v Miamiju znova razcvetel optimizem. Druga zmaga proti Atlanti bi le še utrdila samozavest.