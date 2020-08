Miami proti Oklahoma Cityju

Oklahoma je eno najbolj prijetnih presenečenj te sezone, moštvo, ki je razprodalo drage zvezdnike in bi moralo biti sredi prenove, je na petem mestu zahoda in z veterani na poti v končnico. Chris Paul je sredi nove pomladi, odlično igra naš zahodni sosed Danilo Gallinari. A tudi slovenski veteran Goran Dragić je v dobri formi, po poškodbi gležnja je zadnji tekmi znova začel v prvi peterki. Proti Thunderjem je že v prvih petih minutah s štirimi točkami in tremi podajami pokazal svoje izkušnje in talent.

V osmi minuti sta na polovici Oklahome s koleni trčila Jae Crowder iz Miamija in novinec Luguentz Dort pri Thunderjih, oba sta odšepala z igrišča, trener Heatov Erik Spoelstra pa je imel novo skrb pred končnico. Hkrati je moral reševati kratkoročne zaplete, saj je center Bam Adebayo dobil tretjo osebno napako in je moral na klop. Oblake je odganjal Duncan Robinson s štirimi trojkami, tudi Crowder je ostal v dvorani in bolečino odganjal z ledenim obkladkom. Medtem so njegovi soigralci z odlično obrambo ustavili napad Thunderjev, sami pa polnili njihov koš in četrtino končali s 13 točkami prednosti (42:29).

Prevlada Miamija se je končala že ob koncu prve četrtine, Oklahoma pa je nadaljevala z dobro igro tudi v drugi. Po seriji njihovih dvanajstih zaporednih točkah brez odgovora je Spoelstra prekinil nalet z minuto odmora.