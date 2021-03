Heati proti razglašenim Cavaliersom

Adebayo je zaradi težav z levim kolenom izpustil zadnje štiri tekme, a so Heati na krilih neumornega Jimmyja Butlerja dobili vse štiri. V zadnjih treh tednih jih je porazila le Atlanta, ko so igrali brez Butlerja. Vse bolj tekoča igra ima še nekaj lukenj, predvsem večjo zanesljivost drugih strelcev. Goran Dragić na zadnjih srečanjih niha med strelsko eksplozijo v Chicagu, ko je v zadnji četrtini skoraj sam porazil Bullse, in enim samim zadetkom v enajstih poskusih proti Orlandu. Podobno velja za Tylerja Herra, v nedeljo je bil z 22 točkami drugi strelec moštva, proti Chicagu jih je dosegel le štiri.Tudi številke Duncana Robinsona so po lanski izjemni sezoni nekoliko uplahnile, saj je obrambam tekmecev sedaj povsem jasno, da je eden najbolj nevarnih strelcev od daleč v vzhodni konferenci. Njegovo povprečje je še vedno 39 odstotkov zadetih trojk, v zadnjih šestih tekmah je bil natančen pri 22 od 59 metov (dobrih 37 odstotkov).

Vrnitev Adebaya (na seznamu poškodovanih je naveden kot verjeten) bo vsem olajšala delo, saj bo obramba tekmecev imela precej več dela z odličnim centrom. Njegovo breme je ta čas dokaj uspešno nosil Kelly Olynyk s povprečjem dobrih desetih točk in šestih skokov na srečanje. "Nikoli nismo razmišljali, da ne bo preobrata. Vedeli smo, da smo veliko boljše moštvo, kot smo kazali, boljše moštvo od naših začetnih dosežkov. Morda se nam je zdelo, da bo vse prišlo samo od sebe po sezoni, kot je bila lanska, v rednem delu, končnici in nazadnje finalu. Na nek način smo menili, da se bomo sprehodili skozi prve mesece sezone, a se je izkazalo, da ne bo šlo," je Olynyk opisal težaven vstop kluba v novo sezono.

Pri Clevelandu, ki je izgubil tri srečanja zapored, imajo težave z nekdanjima udeležencema tekme zvezdnikov. Veteran Andre Drummond se je praktično poslovil od moštva, saj ne bo več igral z njim, dokler vodstvo kluba v ozadju išče dogovor za njegov odhod. Kevin Love seje vrnil po dolgi poškodbi stegna, a na zadnjih dveh tekmah dosegel štiri točke. V nedeljo je na klop odšel že po dveh minutah, njegov današnji nastop pa je znova dvomljiv. Nekoč odlični veteran je že leta tarča nenehnih govoric o zamenjavi kluba, toda kopičenje poškodb, ob debelih 91,5 milijona dolarjev za prihodnje tri sezone, pa je kost, ki jo bo stežka požrl katerikoli klub. Novo jedro Clevelanda je tako Sexland, ko so poimenovali mladi par Darius Garland in Collin Sexton. Prvi vodi napad, drugi zadeva (povprečje ima 23,7 točke na tekmo). Z novincem Isaacom Okorom, ki gara v obrambi, so morda prihodnost Cavaliersov, sedanjost pa je še vrsto učnih tekem za nabiranje izkušenj.