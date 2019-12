Miami: Trenje Jazza iz Utaha

Džezisti niso najbolje začeli sezone, toda sedaj izpolnjujejo napovedi o enem boljših moštev zahodne konference in se vztrajno vzpenjajo po lestvici. Za sabo imajo pet zaporednih zmag, so najbolj natančno moštvo pri metu z razdalje, tik pred Miamijem, kar pomeni, da se bo tekma lomila na črti za tri točke. Domačini bodo morali ustaviti Donovana ter Gobertu preprečiti, da ne bo prevladoval pod obročema. V spodbudo jim je lahko, da je Jazz doslej imel težave z najboljšimi moštvi, sploh na gostovanjih. "V zadnjih tednih nismo igrali proti najboljšim moštvom, zato je to za nas izziv," se je soočenja z Miamijem veselil Gobert.

Srečanje bo preizkus za obe moštvi, Miami doma igra odlično in je doslej izgubil le enkrat, pred desetimi dnevi proti Lakersom. Obe druži podobna filozofija, poudarjanje skupine, ne posameznika. "Imamo nesebično moštvo, pripravljeni smo podajati žogo, kar daje priložnost vsakomur," je poudaril trener Jazza Quin Synder . Udarna trojka Utaha so poleg Goberta prvi strelec in zvezdnik v nastajanju Donovan Mitchell , ki tekmecem v povprečju nasuje dobrih 25 točk, ter hrvaški ostrostrelec Bojan Bogdanović , deveti najbolj natančen metalec trojk v NBA.

"Miami je eno najboljših moštev lige, doma igrajo odlično. Toda tudi mi smo po petih zmagah dobro razpoloženi, zato bo to zanimiva tekma," je napovedal tudi Bogdanović. In dodal, da bo za šesto zmago ključna dobra obramba. Miami ni več presenečenje sezone, pač pa eden od favoritov za končnico na vzhodu. Hkrati dokazuje, da so bile napovedi o premoči zahoda pretirane, klubi iz vzhodne konference so veliko bolj trdoživi, kot so jim pripisovali. Kar je včeraj občutil Dallas ob zgodovinskem preobratu v Torontu.

"Še nekaj let nazaj so imela moštva na sedmem, osmem mestu več porazov kot zmag. Sedaj se okoli sedmega mesta gnete vrsta dobrih moštev. Igralci se selijo po ligi, v mnogih ekipah je mnogo drugih obrazov. To mi je všeč, saj je liga bolj konkurenčna. Verjetno je to pomembno tudi za navijače," so razmere v sedanji sezoni všeč Dragiću. Za Heate je letos značilna stabilnost ekipe, trener Erik Spoelstra tekme začenja le s štirimi različnimi postavami, lani jih je uporabljal kar 29. Tudi poškodbi Slovenca in Justisa Winslova nista pretirano premetali uveljavljenega reda, uigrano moštvo pa krasijo nesebična igra, ki se prevaja v enega najboljših napadov.

"Dobra klop je izjemno pomembna. Kadar prva peterka igra dobro, mora druga nadgraditi njeno delo, tako lahko do polčasa prideš do 20 točk prednosti," je Dragić za časnik Athletic pojasnil filozofijo prepričljivih zmag. Slovenski veteran se vrača po poškodbi, zaradi katere ni igral na devetih tekmah, njegova selitev med rezervne igralce pa je okrepila klop in postala eden od ključev za dosedanje uspehe. "Nihče ne govori koliko minut igra, vsak ve, kaj je cilj. Pomembno je krepiti zagon, saj je potem aprila (pred končnico) moštvo v najboljši formi," je sprejel svojo vlogo.