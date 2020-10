Miami upa na drugo zgodovinsko predstavo Butlerja

Dobra novica iz medicinskega dela ekipe je zdravstveni napredek Bama Adebaya , ki je napredoval od oznake dvomljiv k vprašljiv, o njegovem morebitnem nastopu pa se bodo odločili pred tekmo. Za Gorana Dragića še vedno velja, da je njegov nastop dvomljiv. "Delam vse, kar lahko. Počutim se že veliko bolje kot ob poškodbi, ampak bomo videli. Nimam še urnika (za vrnitev na igrišče), " je dejal Slovenec in dodal, da ne ve, če bo še lahko zaigral v finalu. "Tetiva je pretrgana, zato je že sedaj slabo, na igrišču pa nočem biti šibka točka moštva, " je odgovoril na vprašanje, ali bi morebitno igranje še poslabšalo poškodbo. Po njegovih besedah počasi napreduje, "potem se kakšen dan počutim enako. Bomo videli, bomo videli. Ta hip se zdi, da ni veliko možnosti za vrnitev, toda dejali so mi, da se to lahko spremeni iz dneva v dan. "

Butler je v nedeljo lastnoročno premagal neprepričljive Lakerse, na čelu z obema superzvezdnikoma, LeBronom Jamesom in Anthonyjem Davisom . Prvo ime Miamija na papirju še vedno ne sodi v to kategorijo, saj še nikoli ni segel višje kot v tretje moštvo najboljših igralcev NBA, ni v vrhu statističnih meritev, celo njegovih pet uvrstitev na tekme zvezdnikov NBA ima madež iz leta 2018, ko je prišel v moštvo Stephena Curryja in bi se na igrišču pomeril z Dragićem v moštvu Jamesa, a se je tik pred tekmo opravičil, da potrebuje počitek. Toda trener Erik Spoelstra se ne zmeni za takšne malenkosti, "kako drugače naj rečem kot Jimmy j..ni Butler, za našo nujno zmago je bil učinkovit na obeh straneh igrišča. "

A Jamesu morebiten zagon Miamija (še) ne sivi las. "Nismo zaskrbljeni, vemo, da lahko igramo precej bolje. Imamo novo priložnost, da dosežemo dominantno prednost in takšne priložnosti nam teknejo," je napovedal. Tudi Davis je dal vedeti, da ne bo ponovil nedeljske nevpadljive predstave: "Preprosto moram biti boljši, na obeh straneh igrišča. Moštvo računa name, da bom odločno začel tekme." Krilni center ni samo morda najboljši veliki košarkar v NBA, ampak eden najbolj spretnih in prilagodljivih, zato ga je v obrambi zelo težko ustaviti. Že v rednem delu sezone je raztrgal consko obrambo Miamija, saj ta zahteva skoraj popolno premikanje branilcev, da je učinkovita. Davis je izrabljal luknjo na sredini ali pa smuknil za zadnjega moža in polnil koš. Miami se je v tretji tekmi trudil, da prepreči podaje do njega, zato so branilci stali pred njim. Ko je dobil podajo, so ga obdali z dvema ali tremi telesi.

Lakersi bodo brez dvoma prilagodili način igre, morda z valom trojk kaznovali obrambne praznine na črti za tri - kot v prvem srečanju. Toda Miami si je kupil nekaj časa vsaj za okrevanje Adebaya, saj bo ne glede na nocojšnji rezultat peto srečanje šele v petek. Morda bo Heate spodbodlo tudi precej nespoštljivo vedenje Jamesa, Rajona Ronda in Kyla Kuzme, ki so ob porazu jezno odkorakali z igrišča že deset sekund pred koncem. James sicer ves čas trdi, da je Miami odlično in nevarno moštvo, toda dejanja so močnejša od besed, videz omalovaževanja pa je lahko močan motivator.