Miami upa na zmagovit zaključek prvega dela sezone

Srečanje med Miamijem in New Orleansom se prične ob 2.30 po slovenskem času.

New Orleans je v ponedeljek premagal Utah, ki nekoliko izgublja zagon, nato pa v sredo ob koncu izgubil proti ne ravno mogočnemu Chicagu. Miamijevih šest zaporednih zmag so presekale Atlanta in eksplozija trojk Traeja Younga, predvsem pa strelska nerazpoloženost Heatov. Jimmy Butler, ki je izpustil zadnji dve tekmi, je sicer odpotoval v New Orleans, a je njegov nastop še vedno vprašljiv. Podobno velja tudi za Bama Adebaya, tudi njega pesti koleno, le da levo. Morebitna odsotnost dveh najboljših igralcev ni spodbudna napoved. Še posebej, ker se bo moštvo, ki ima že tako težave s skokom, soočilo z gorsko verigo v obliki Ziona Williamsona in Stevena Adamsa.

O težavnem začetku sezone lahko veliko pove Goran Dragić, ki je manjkal že kar na štirinajstih tekmah – dve je izpustil zaradi osame po okužbah v moštvu, tri zaradi težav s prepono, devet mu jih je odnesel nedavni zvin levega gležnja. "Vsako moštvo v ligi se prebija skozi te čase. Z vsemi protokoli(obvezna osama ob okužbi ali stiku z okuženim)in poškodbami ni bilo lahko." Tako kot vsi drugi so tudi v igralci v NBA močno siti ukrepov ob pandemiji, a se hkrati zavedajo, da je le njihovo dosledno spoštovanje recept za nadaljevanje sezone. "Najbolj pogrešam druženje ... Upam, da bo tega čim prej konec, komaj čakam, da se vrnemo v normalnost in začnemo znova uživati življenje."

Normalno življenje v NBA med sezono predstavljajo trening in tekme, Miami pa vse bolj spominja na lansko moštvo, ki je pometlo s tekmeci v vzhodni konferenci. "Občutek imamo, da se vračamo(v dobro formo). Danes moramo dokončati delo in se vrniti k enakemu številu zmag in porazov. Med premorom se bomo skušali odpočiti, potem pa odločno dokončali delo(v drugem delu sezone)," je napovedal. Dejal je, da se skuša osredotočiti na pozitivne plati. "Upam, da bomo po premoru ob tekmi zvezdnikov imeli več skupnega igralnega časa, ne samo jaz, ampak celotno moštvo, ter znova igrali svojo košarko."

Sam premora niti ne potrebuje, saj je ob poškodbah že veliko počival in se je na igrišče vrnil prejšnji teden. "Doma sem šel skozi potrebno terapijo, nisem bil z moštvom, tako da je bil to v bistvu moj premor. Toda zdi se mi, da moštvo potrebuje nekaj časa, da si poskusi napolniti baterije. Jaz bom ostal v Miamiju, vsak dan bom skušal oditi v telovadnico, če bo mogoče, in opraviti nekaj dela."

Tokrat nihče od Heatov ne bo zastopal moštva na zboru najboljših v Atlanti. Pri izbiranju so spregledali Butlerja in Adebaya, slednji bi kot lanski zmagovalec lahko nastopil na tekmovanju v veščinah, a se je temu odpovedal. Tyler Herro in novinec Preciuos Achiuwa sta bila izbrana v moštvo mladih upov, a v letošnjih razmerah te tekme ne bodo odigrali. Kljub temu gre za veliko čast, kot je dejal Herro, ki je lansko tekmo kot novinec izpustil zaradi poškodbe noge. "To je moje drugo leto, ko sem bil nominiram, in drugo leto, ko ne bom mogel igrati. Zato ne vem, kakšen je občutek. A že samo imenovanje v moštvo je velika čast."