Miami v drugo zaključuje serijo proti razgretemu Bostonu

Adebayo je po porazu skušal prevzeti krivdo zanj, a so mu soigralci brž dali vedeti, da pretirava in da so bili vsi precej pod svojo običajno ravnjo. Razpršena obramba je Celticsom dopuščala prelahke mete in prodore pod koš, kjer je njihov center Daniel Theis dosegel 15 točk in 13 skokov, skoraj toliko kot v vseh treh tekmah skupaj (18 točk, 21 skokov), na katerih je Boston izgubil. Miami ni imel Gorana Dragićain Jaeja Crowderja, ki sta z 51 točkami pomagali dobiti prvo srečanje, Duncana Robinsona in njegovih šest trojk na drugem ali vročega večera novinca Tylerja Herra, ki je s 37 točkami zanje zapečatil zmago na četrtem srečanju.

Bledi tudi njihovo glavno orožje, dosežene trojke, saj so tri srečanja zapored zadeli manj kot 30 odstotkov metov izza črte za tri. Del krivde je treba pripisati odlični obrambi Bostona, njihovi visoki in hitri branilci ter krila so v rednem delu sezone najbolje od vseh moštev preprečevali uspešne mete od daleč. Vsi Heati so tako precej manj natančni, najbolj manjkajo trojke Crowderja, ki je v finalu vzhoda napadalno najbolj uplahnil . "Mislim, da smo imeli dovolj odprte mete, le nismo zadevali. A to ne bi smelo vplivati na našo obrambo, vsakič, ko zgrešimo, se moramo vrniti in poskusiti postaviti zid pod košem ter jim čim bolj otežiti delo," je na videz preprost recept razgrnil Dragić.

Miami v končnici še ni izgubil po vodstvu s tremi zmagami proti le enim tekmecem, Boston se že lahko pohvali s takšnimi podvigi. "Tekmo moramo začeti tako odločno, kot smo četrto srečanje, pomembna odgovornost za to leži na mojih ramenih," je Adebayo napovedal boljšo predstavo. V petek je manjkal tudi običajni zagon Jimmyja Butlerja v zadnji četrtini. Heati so vsa tri srečanja dobili z bolj zrelo in zbrano igro ob koncu. "Vsakič, ko nekdo igra bolj nepopustljivo od nas, ne igramo svoje najboljše košarke," je Butler dodal svoj ščepec modrosti za šesto soočenje z vse bolj samozavestnim Bostonom.