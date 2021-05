Miami v Milwaukeju začenja trdo delo v prvem krogu končnice

Maščevanje je lahko močna spodbuda v lovu na štiri zmage, ki so potrebne za napredovanje v naslednji krog končnice. Ne samo za 4:1 v lanskem Orlandu, pač pa tudi za leto 2013, ko je Miami v dobi velike trojice (Dwyane Wade, LeBron James in Chris Bosh) na poti do drugega naslova prvakov v prvem krogu odpihnil Buckse. Milwaukee se je po lanskem predčasnem odhodu okrepil z branilcem Jruejem Holidayjem, ki zelo dobro igra na obeh straneh igrišča, ter podaljšal pogodbo z superzvezdnikom Giannisom Antetokounmpom. Skupaj s Khrisom Middletonom so udarna trojka moštva iz Wisconsina, obdana z vrsto izvrstnih igralcev. Prišla sta tudi krilni igralec Bobby Portis in izkušen veteran P. J. Tucker, pa ostrostrelec s klopi Bryn Forbesin še en veteran, Jeff Teague.

Antetokounmpov Milwuakee se je odrekel prihodnjim naborom in je nared in narejen za sedanje zmage. Med rednim delom sezone pa niso trošili moči za končno uvrstitev. Eden izmed solastnikov kluba, Marc Lasry, je dejal, da so prejšnjo soboto namenoma z vsemi močmi igrali proti Miamiju (brez Butlerja) in si tako zagotovili, da bodo Floridčani njihovi tekmeci že v prvem krogu. "Hoteli smo poslati sporočilo. Mislim, da so ga prejeli," je Lasry pospremil prepričljivo zmago. To hkrati prinaša precej pritiska – če jih Heati znova odpravijo v prvem krogu, bo v Milwaukeeju ogenj v strehi. Na Floridi že prižigajo vžigalice. "Mislim, da sem noro osredotočen. Ogledal sem si številne videoposnetke, ogromno časa pilim svojo igro, skušam razbrati, kje bo kdo na igrišču. Sem v formi in pripravljen, da začnem," je napovedal Butler.

Lani je trener Erik Spoelstra Buckse ustavil z obrambnim zidom, ki ga Giannis Antetokounmpo in njegov trener Mike Budenholzer nista znala obiti. Njegov ključni zidak je še vedno Bam Adebayo, toda v lovu na morebitnega superzvezdnika (po imenu Giannis) so iz rok izpustili Jaeja Crowderja, ki sedaj cveti v Pheonixu, Kellyja Olynyka paso poslali v Houston v zameno za Viktorja Oladipa, ki je sezono predčasno končal s poškodbo stegenske kite po le štirih odigranih tekmah. Prišel je Trevor Ariza, ostal izkušeni Andre Iguodala, a sta obe krili globoko v tridesetih. Srečno roko so imeli s pozno najdbo Dewayna Dedmona, center se je kljub enoletnemu premoru izkazal za dobro poživitev druge peterke. To še vedno vodi Goran Dragić, ki po težavni sezoni, prepredeni s pandemijo in poškodbami, šele prihaja v pravo formo. V moštvu upajo, da bo končnica prebudila zmaja, ki je lani v Orlandu bruhal ogenj vse do nesrečne poškodbe v finalu.

Posebna zgodba je mladinska sekcija Miamija. Kendrick Nunnje lani po redni sezoni, v kateri je bil drugi najboljši novinec, prebolel covid-19 in v končnici bil le še senca samega sebe. Pred letošnjo končnico doživlja preporod, prejšnji teden je Bucksom nasul 31 točk. Če bo v prvem krogu ponavljal tovrstne predstave, ne bo samo zamajal samozavesti Milwaukeeja, pač pa bo tudi utrdil izhodišče za pogajanja o novi pogodbi. Podobno velja za Duncana Robinsona; ostrostrelec s črte za tri točke bo po koncu sezone prosti igralec, dobra igra pa bo zvišala njegovo ceno. Težavno sezono ima Tyler Herro, ki je lani zablestel v končnici, letos pa njegova igra močno niha. Poleg tega so se pojavili zapisi, da je njegovo zvezdniško življenje stran od igrišča začelo skrbeti klub.