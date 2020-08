Prepričljiva zmaga Miamija nad Indiano za četrto mesto

Zadnje tekme so polne preračunavanj izhodišč za končnico, Indiana in Miami pa bi bila veliko bolj sproščena, če jima za ovratnik ne bi dihala Filadelfija na šestem mestu, ki je ostala brez Bena Simmonsa, a se še zdaleč ni vrgla puške v koruzo. Vsi trije bi se radi izognili nevarnemu Bostonu, ki bo na koncu tretji in se bo kosal s šestim moštvom. Če bosta Miami in Indiana res tekmece prvega kroga, ju morda čaka še dodatnih osem tekem.

Heati so tokrat igrali v polni postavi, vrnila sta se Jimmy Butler in Goran Dragić, Indiana je brez svojega odličnega centra Domantasa Sabonisa, ki je s poškodbo leve noge zapustil Orlando. Dvoboji moštev so pogosto polni drobnih iskric, posebej v Orlandu izjemno razpoloženi T. J. Warren in Butler (19 točk, 5 podaj, 11 skokov) sta si rada izmenjevala bodice. Tokrat je daljši konec potegnil slednji, Warren je imel najslabši strelski večer, z 12 točkami je bil globoko pod svojim povprečjem dobrih 34 na prejšnjih petih tekmah Indiane.

Slovenski veteran je z devetimi podajami razigral moštvo, posebej dobro sta se ujela z Derrickom Jonesom Jr.-jem (18 točk). Strelsko je bil nekoliko slabše razpoložen (11 točk, 31-odstoten met), zadel je le eno trojko v šestih poskusih. Toda kot prvi organizator igre je bil znova eden od stebrov za zmago. Pri Heatih je kar sedem igralcev doseglo najmanj deset točk, razigrali so se predvsem v drugem polčasu.

Polčas brez košev

Dragić je tokrat začel v prvi peterki in s hitro trojko ter lepo podajo za zabijanje Bama Adebaya dal ton prvim minutam. Heati so v njih prevladoval, Pacersi so zgrešili šest od prvih osmih metov. Nenatančnosti so se nekoliko nalezli tudi pri Miamiju, poleg tega so začeli izgubljati žogo, a so bili pri Indiani še bolj nespretni. Zaostali so že za devet točk, z odločno obrambo pa so preobrniti potek igre, skupaj z bolj natančnim metom so z osmimi zaporednimi točkami izničili skoraj vso prednost uradno domače ekipe. Miami je imel zadnji napad, a se je dolga trojka odbila od obroča, prvo četrtino so končali s prednostjo štirih točk (23:19).