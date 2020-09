Miami z izvrstno obrambo razorožil Buckse za prvo zmago

Pred tekmo je bilo jasno, da Miami za presenečenje proti favoritom potrebuje vrhunsko obrambo in natančne mete za tri. Prvo nalogo so izpolnili več kot odlično, Antetokounmpo je zadel 18 točk (dodal je 9 podaj in 10 skokov), a hkrati kar šestkrat izgubil žogo. Od daleč so metali slabše od Milwaukeeja, a so zato zadevali izpod koša. Predvsem pa so imeli Butlerja, v zadnji četrtini je prevzel žogo in s 40 točkami dosegel rekord kariere v končnici. Poleg tega je odlično ustavljal tekmece, "ne gre samo za zadevanje, gre za obrambo, to prinaša zmage," je dejal po srečanju. To je poudaril tudi trenerErik Spoelstra:"Vsi zaupamo odločitvam Butlerja, ko je treba, vzame žogo v roke. Predvsem pa je treba pohvaliti njegovo igro v obrambi."

Dobro je šlo tudi Dragiću (27 točk, 5 podaj, 6 skokov), v prvem polčasu je bil vodilni strelec moštva in je skrbel, da si Milwaukee ni nabral prevelike prednosti. "Goran je dokazan zmagovalec, je vodja tega moštva, vedno igra na vso moč in vsi sledimo njegovem zgledu," je soigralca in dobrega prijatelja pohvalil Butler."Z Jimmyjem sva se ujela na igrišču in zunaj njega, je eden od najboljših soigralcev, kar sem jih imel," mu jevrnil Dragić. Po njegovih besedah "teden odmora ni veliko vplival na nas, nekoliko me je bilo strah, da bomo izgubili pripravljenost za igro, a je nismo."Slovenca je pohvalil tudi trener Bucksov Mike Budenholzer: "Je dober igralec, ima veliko elementov igre, na katere je treba paziti." Športnega poročevalca agencije AP Tima Reynoldsa pa je Dragić pripravil do izjave, da je "Slovenija najboljša košarkarska država glede na število prebivalcev."