Miamijev popravni izpit proti Washingtonu

Zadnja tekma lanskega leta bi morala zaokrožiti serijo zmag Miamija, toda zdesetkani Wizardsi so ne samo presenetili Heate, ampak potolkli moštvo, utrujeno po dveh težkih tekmah. Sedaj imajo na Floridi priložnost, da poravnajo račune.

Konec decembra je srčni Washington utrujenim Heatom pokazal, da v NBA ni lahkih tekem. FOTO: AP

Srečanje med Miamijem in Washingtonom se prične ob 1.30 po slovenskem času.

Konec decembra so Wizardsi Miami pričakali brez sedmih igralcev, manjkal je tudi njihov najboljši Bradley Beal. Ekipa, dobesedno na hitro skrpana iz prišlekov iz razvojne lige NBA G, je pokazala odločnost in srčnost in utrdila pravilo, da v NBA ni lahkih tekem. Na plan so prišle težave Heatov v obrambi, zaradi katerih občasno izgubljajo na srečanjih s slabšimi nasprotniki. MOŠTVI "To je bila dobra učna ura za našo skupino," je takrat dejal Goran Dragić. Tokrat je Washington prišel v manj okrnjen zasedbi, pri Mimaiju so na listi poškodovanih Jimmy Butler, ki je zaradi bolečega kolka manjkal proti Sacramentu, Dragić ima težave z desnim kolenom, Duncan Robinson lažji zvin gležnja. Za prva dva velja, da prihajata na igrišče, zadnji je vprašljiv. Heati so ne samo najboljše moštvo lige na domačem igrišču, sedaj vodijo tudi pri odločanju o zmagovalcu po poteku rednega dela igre. Zmagali so v vseh sedmih podaljških, "zelo smo odločni, to je nekaj, česar si želiš v garderobi," je dela Bam Adebayo, skupaj z Butlerjem kandidat za tekmo zvezdnikov. V ponedeljek je po natančni podaji Dragića moštvo rešil z roba poraza manj kot sekundo pred koncem rednega dela. Kasnejši pregled NBA je zavrnil pritožbe, da je pri tem naredil prekršek nad Coryjem Josephom, uradna razlaga je bila, da je bil stik med njima prekratek in pred akcijo.

James Johnson je dokazal, da lahko ekipa znova vsak večer računa nanj. FOTO: AP

Tekma s Kingsi je dokončno utrdila status Jamesa Johnsona, trener Erik Spoelstra mu je zaupal igranje v podaljšku, potem ko je z odlično igro v drugem polčasu pomagal preobrniti tekmo. Pred štirimi meseci so ga nagnali s priprav, ker se je z dopusta vrnil slabo pripravljen, nato je tedne potrpežljivo sedel na klopi in čakal, kdaj bo spet dobil priložnost. "Nisem krivil nikogar drugega, moral sem se pogledati v ogledalo in si priznati, da sem si sam kriv," je dejal. V tem času je z veteranom Udonisom Haslemom preživljal dodatne ure v telovadnici in se pripravljal na povratek. Ta je prišel ob poškodbi Justisa Wisnlowa, v ponedeljek je dokazal, da lahko trener Erik Spoelstra sedaj nanj računa kot dobrodošlo okrepitev s klopi. "Od njega pričakujemo, da bo on sam. Ni se nam treba ukvarjati z enim delom njegove igre, njegov vpliv je v vseh elementih, zmagovalne poteze zmore na obeh straneh igrišča," je Spoelstra poudaril, da ne želi samo strelca za tri točke, ampak celovitega igralca. Johnson pa je poudaril, da si želi dokazovati tudi potem, ko bodo vsi zdravi.

Jimmy Butler je Miamiju našel svoj dom. FOTO: AP