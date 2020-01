Miamijeva dirka v Indianapolisu

Heati so k Indiani prišli v polni postavi, Jimmy Butler je pozdravil svoj boleč hrbet, tudi Justise Winslow že redno vadi z moštvom, pred tekmo je imel status vprašljiv. V nedeljo se je po tednih neigranja vrnil James Johnson in ugibanja o svoji pripravljenosti odpravil z dobro igro (12 točk, 2 podaji, 3 skoki). "Je dober vojak in povedal sem mu, kako ponosen sem nanj, saj mu ni bilo lahko, ko ni igral," ga je pohvalil Goran Dagić. Po njegovih besedah Johnson "da nekaj dodatne energije, z njim je igra drugačna, saj lahko naredi veliko stvari, še posebej v obrambi".

Dragić je bil motor, ki je Heate popeljal do prepričljive zmage nad Portlandom, tudi v Indiani opozarjajo, da je slovenski veteran Miamijev adut s klopi. "Je naravni organizator igre, ki vodi napad, to počne že vso svojo kariero," so zapisali na blogu Indy Cornrows. Dobro se še spomnijo prejšnje tekme, ko je njegov zadnji koš zapečatil usodo Pacersov. Po njihovem mnenju je tudi drugi napad zelo nevaren, a zaide v težave, če obramba tekmecev začne Dragiću greniti življenje. Največja šibka točka Miamija so še vedno izgubljene žoge, po tem merilu so med tremi najslabšimi ekipami lige.